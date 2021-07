Dal rock all’hip-hop, le auto sono un punto in comune di tanti generi musicali. I brand sono citati o sono addirittura protagonisti di numerose canzoni e, a volte, sono un vero “marchio di fabbrica” di alcuni artisti. Quali sono i brand più citati? Se l’è chiesto Uswitch che ha stilato una speciale classifica.

La classifica dei brand

Il sito ha condotto lo studio utilizzando i testi di canzoni pubblicati su Lyrics.com scoprendo quali le Case auto più “melodiche” e quali sono gli artisti più legati al mondo delle auto.

La Top 20 dei marchi:

Posizione Brand Canzoni 1 Mercedes 16.415 2 Lamborghini 9.546 3 Bentley 8.474 4 Ferrari 7.212 5 Porsche 6.874 6 BMW 5.807 7 Audi 4.056 8 Honda 3.608 9 Tesla 3.316 10 Rolls-Royce 2.556 11 Bugatti 2.420 12 Maserati 2.206 13 Chevrolet 1.770 14 Lexus 1.668 15 Toyota 854 16 McLaren 752 17 Nissan 723 18 Mazda 503 19 Fiat 487 20 Aston Martin 485

La ricerca evidenzia Mercedes come il brand più citato con 16.415 canzoni. Al secondo posto troviamo Lamborghini con 9.546 canzoni, mentre il podio è chiuso da Bentley con 8.474 citazioni. Nella top 20 non sono inclusi marchi come Dodge, Jaguar, Lincoln e Genesis, i quali hanno nomi dal significato potenzialmente ambiguo all’interno di un testo. Un artista, infatti, potrebbe riferirsi a Jaguar non tanto per indicare l’auto, quanto un vero giaguaro.

I cantanti amanti delle auto

Uswitch ha creato anche una classifica degli artisti più “automobilistici”. A guidare la graduatoria è il rapper francese JUL con 113 citazioni (34 di Audi), mentre il collega tedesco Kollegah segue a 112 canzoni con 33 riferimenti a Mercedes. Al terzo posto c’è il trio hip-hop americano Migos con 68 e 11 citazioni di Bentley.

Nella classifica c’è spazio anche per Lil Wayne con 58 canzoni “automobilistiche” e 11 riferimenti a Bentley.

Ecco la Top 20 completa:

Posizione Artista Numero di canzoni con le auto 1 JUL 113 2 Kollegah 112 3 Migos 68 4 Jöí Fabü 67 5 Lil Wayne 58 6 Yvng Benj 46 7 Ngọc Sơn 46 8 Noah 46 9 AK Ausserkontrolle 42 10 Lam Trường 41 11 Tyga 40 12 Soulja Boy 37 13 Joey Trap 36 14 Ngọc Lan 32 15 7 GRANDY 32 16 Kurdo 32 17 Tory Lanez 32 18 Max B 32 19 Nash 30 20 Chamillionaire 29

A prescindere dal gusto musicale, quindi, le auto restano ambite anche dagli artisti di tutto il mondo.