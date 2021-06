Gli inseguimenti, la parte più bella dei film per tutti gli appassionati d’auto. Ne abbiamo visti tantissimi nelle pellicole d’azione, nei film dei supereroi, nei polizieschi e in tanti altri generi.

Ma qual è il migliore di sempre? Se lo sono chiesti quelli di Uswitch, un famoso sito inglese che permette di confrontare i prezzi di tanti servizi tra cui la finanza personale, le assicurazioni e le comunicazioni. Insomma, di numeri quelli di Uswitch ne sanno qualcosa e hanno deciso di stilare una classifica degli inseguimenti più belli dei film. Ecco i risultati.

Com’è stata creata la classifica

Per la sua analisi, il sito è partito prendendo in considerazione gli inseguimenti più citati dagli articoli in rete riducendo la lista a 52 film. Successivamente ha raccolto i dati delle visualizzazioni e i “Mi piace/Non mi piace” delle singole scene pubblicate su YouTube. Infine, è stato analizzato il punteggio globale del film di IMDb, una piattaforma di proprietà di Amazon che assegna un voto ad ogni film.

Una volta raccolte tutte le informazioni, Uswitch ha proceduto ad effettuare una sorta di media dei vari risultati per ottenere un punteggio finale unico.

Batman batte tutti

In definitiva, l’inseguimento più bello di sempre è quello visto in Il Cavaliere Oscuro: il Ritorno, terzo e ultimo atto della trilogia firmata Nolan dedicata a Batman. L’adrenalinica scena in notturna ha ottenuto un punteggio globale di 9.06, frutto delle 14 milioni di visualizzazioni (pochissimi i “Non mi piace” sul rapporto totale) e una valutazione IMDb di 9.25.

Al secondo posto c’è ancora l'alter ego di Bruce Wayne (interpretato da Christian Bale) ne “Il Cavaliere Oscuro” del 2008, con un punteggio di 8.24.

Sul gradino più basso del podio troviamo l’inseguimento di apertura di "Drive", film del 2011 con protagonista Ryan Gosling e una Chevrolet Impala, con uno score di 7.99.

Nelle prime 15 posizioni c’è spazio anche per “The Blues Brothers” (settimo posto) e la celebre scena di "Bullitt" (la pellicola più vecchia di tutta la classifica) con Steve McQueen e la sua stupenda Ford Mustang.

Una scena iconica, forse la più famosa, che nel 2018 ha portato Ford a lanciare l'edizione speciale Bullitt dedicata proprio alla pellicola del 1968. Ecco la tabella riassuntiva dei primi 15 inseguimenti: