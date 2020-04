3 / 7

Fondata in Gran Bretagna nel 1966, la Bower & Wilkins entra nel mondo delle auto con Jaguar nel 2007, per poi diventare ai giorni nostri disponibile presso una vasta gamma di produttori. In particolare, la società hi-fi britannica si occupa di BMW, Maserati, Volvo e McLaren. In BMW e Volvo, però, non è disponibile sui modelli più piccoli della gamma.

Una chicca interessante è che esiste una modalità per simulare una sala concerti: nelle Volvo, ad esempio, si può decidere di ascoltare gli effetti sonori di eco e riverbero della sala di Göteborg.

Esempi di modelli equipaggiati dal sistema Bowers & Wilkins: