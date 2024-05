Conosciuto in tutto il mondo per "Il Piccolo Principe" Antoine de Saint-Exupéry è uno degli scrittori francesi più amati di sempre e nel 2024 ricorrono gli 80 anni dalla sua morte, scomparso durante un volo di ricognizione il 31 luglio 1944. A lui è dedicata la nuova serie speciale di DS, che dà vita alla Collezione riservata a DS 3, DS 4 e DS 7.

Caratterizzata da estetica dedicata la Collezione Antoine de Saint-Exupéry è disponibile per tutte le motorizzazioni in gamma: elettrica, ibrida, benzina e diesel. La commercializzazione inizierà nelle prossime settimane.

DS 3 Antoine de Saint-Exupéry

La DS 3 dedicata alla scrittore francese, basata sull'allestimento Opera, si ispira al Piccolo Principe. La carrozzeria ha lo speciale colore - presente anche sugli altri modelli - Volo di notte, con cerci Nice da 18". Gli interni hanno rivestimenti in pelle Nappa Marrone Criollo con speciali cuciture satinate che disegnano le linee di una stella cadente. Sul battitacco è riportata la frase, ripresa dal libro, "Per [... ] quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide".

DS 3 Antoine de Saint-Exupéry

Di serie sono previsti sistema keyless, sedili riscaldati, navigatore connesso, sistema di infotainment con DS IRIS SYSTEM e ChatGPT. Come detto è disponibile per tutte le motorizzazioni: elettrica, hybrid, PureTech 130 benzina e BlueHDi 130 Diesel.

I prezzi sono i seguenti:

Ds 3 E-tense Antoine De Saint Exupéry: 46.050 Euro

Ds 3 Hybrid Antoine De Saint Exupéry: 37.550 Euro

Ds 3 Puretech 130 aut. Antoine De Saint Exupéry: 36.050 Euro

Ds 3 Bluehdi 130 aut. Antoine De Saint Exupéry: 38.000 Euro

DS 4 Antoine de Saint-Exupéry

È invece il "Corriere del Sud", il primo libro pubblicato dallo scrittore, la fonte di ispirazione per la DS 4 Antoine de Saint-Exupéry, poggiata su cerchi in lega da 19". All'interno domina la pelle Marrone Criollo con speciali inserti e cuciture doppie sulla plancia e pannelli porta. La citazione scelta, presente sul battitacco, recita “Le stelle determinano le distanze reali per noi” ed è affiancata dal disegno di un aeroplano.

DS 4 Antoine de Saint-Exupéry

I prezzi:

Ds 4 E-tense 225 Antoine De Saint Exupéry: 54.600 Euro

Ds 4 Hybrid Antoine De Saint Exupéry: 45.150 Euro

Ds 4 Puretech 130 Cambio Automatico Antoine De Saint Exupéry: 43.700 Euro

Ds 4 Bluehdi 130 Cambio Automatico Antoine De Saint Exupéry: 45.150 Euro

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry

Infine il SUV DS 7 riprende "La saggezza delle sabbie", raccolta pubblicata dopo la morte dello scrittore. A caratterizzare gli esterni ci pensano un badge "Antoine de Saint-Exupéry" sulle portiere e i cerchi New York da 21".

Come sulla DS 4 anche la DS 7 si contraddistingue per gli interni OPÉRA Marrone Criollo con ricami dedicati e un "Antoine de Saint-Exupéry" sulla plancia. “È la via del dialogo tra le stelle e noi” è stampata, assieme ad alcune stelle, sui battitacco anteriori.

DS 7 Antoine de Saint-Exupéry

I prezzi della DS 7 Antoine de Saint-Exupéry sono i seguenti: