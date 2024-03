Le auto DS adottano una nuova struttura di gamma più compatta, basata su due livelli di allestimento battezzati Pallas ed Étoile. Si tratta di nomi molto importanti perché legati alla storia del brand e a quella della Francia e il loro obiettivo è dare maggiore chiarezza alle caratteristiche principali dei modelli.

Pallas, dea della saggezza e dell’equilibrio

Il nome Pallas è legato alla storia di DS. Per ricordarlo bisogna fare un ulteriore passo indietro, quando DS era un modello e non un marchio.

La DS19 viene presentata al pubblico nell’ottobre del 1955 e il suo nome in francese si legge DéeSse, che vuol dire esattamente dea, divinità. Nel 1964 debutta la DS Pallas, un chiaro riferimento alla regina delle Dee: Pallade Athena, dea della saggezza e dell’equilibrio.

Oggi come allora Pallas è "destinata a soddisfare le aspirazioni dei clienti più esigenti". Contraddistinta da un'enorme attenzione ai dettagli.

Il vertice della gamma, Étoile

Étoile è un nome molto importante, legatissimo a Parigi e alla Francia in generale. E' il simbolo di Place Charles-de-Gaulle (precedentemente nota come Place de l'Étoile), al centro della quale si erge l'Arco di Trionfo in cima all'Avenue des Champs-Élysées. E' anche il massimo status concesso ai ballerini dell'Opéra National de Paris dal XIX secolo.

Per questo il top di gamma delle DS sarà Étoile, con interni rivestiti in Alcantara o pelle Nappa di alta qualità.

La nuova gamma debutta su DS 4 in aprile e maggiori dettagli li scopriremo nel corso dell'anno. Continuate a seguirci per saperne di più.