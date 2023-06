Non tutte le auto devono essere guidate per essere capite. Ci sono ammiraglie la cui vera essenza si coglie già soltanto viaggiandoci come passeggeri, per quanto anche mettendosi al volante si possano cogliere sensazioni apprezzabili e per certi versi anche sorprendenti.

Una di queste è la DS 9, la super berlina del brand premiun del Gruppo Stellantis, che conferma questo concetto anche con il nuovo model year 2023, già a listino, che, senza intaccarne le caratteristiche tecniche, la arricchisce nei suoi punti di forza, su tutti il comfort e la tecnologia.

In cima alla gamma debuttano, infatti, i nuovo allestimenti Opera ed Esprit de Voyage, inoltre fa il suo ingresso in abitacolo un infotainment aggiornato sotto diversi aspetti, basato sul sistema DS Iris.

DS 9 2023: Esterni

Come anticipato, all'esterno non ci sono novità di particolare rilievo. La DS 9, infatti, conserva le sue linee da berlina classica con lunotto allungato, che dissimulano un po' gli oltre 4,9 metri di lunghezza (4.934 mm per l'esattezza) e il design aristocratico, arricchito da tocchi di cromo e motivi romboidali che si ritrovano anche nella firma luminosa dei fari. L'unica novità di rilievo è rappresentata dai nuovi cerchi da 19" Chambord in Anthra Grey opaco disponibili per la E-Tense 250.

DS 9 M.Y. 2023

DS 9 2023: gli interni

Dentro la prima novità riguarda il sistema di infotainment. Basato sulla nuova piattaforma DS Iris con riconoscimento vocale, è dotato di un nuovo touchscreen da 12" ad alta risoluzione, organizzato a sua volta tramite un menu composto da widget per accedere a tutte le funzioni.

Proprio come sugli smartphone, da questi si può controllare la navigazione connessa 3D (con informazioni su traffico e meteo e addirittura le probabilità di trovare posto nei parcheggi all'aperto), il climatizzatore, le sorgenti audio e le impostazioni dell'auto.

Ma non solo. Il sistema visualizza inoltre le immagini delle telecamere digitali a 360° e l'accesso alle funzioni Mirror Screen, CarPlay e Android Auto tramite Wi-Fi o tramite le due nuove porte USB C.

DS 9 M.Y. 2023, la nuova interfaccia DS Iris

Passando agli allestimenti, la nuova versione Opéra offre di serie rivestimenti in pelle Nappa con rifinitura in tre colori: Art Rubis Rosso, Art Basalt Nero e Grigio Perla. La stessa Nappa è presente anche sui sedili con logo DS in rilievo sulla parte anteriore dei poggiatesta, sulla console centrale e sul cruscotto.

La dotazione "tecnica", poi, comprende sospensioni predittive ActiveScan, che leggono la strada e adattano la risposta degli ammortizzatori, e l'Extended Safety Pack con guida semi-autonoma di livello 2, monitoraggio dell'attenzione del conducente e Night Vision a infrarossi.

Disponibili anche il sistema audio Focal Electra e il Lounge Pack per i passeggeri posteriori, che include climatizzatore bi-zona estesa e sedili ventilati, riscaldati e massaggianti.

DS 9 M.Y. 2023 l'allestimento Esprit de Voyage

Per i clienti più esigenti, infine, fa il suo ingresso sull'ammiraglia anche il nuovo allestimento top di gamma Esprit de Voyage, che offre dotazioni specifiche, come i rivestimenti in pelle Nappa color grigio perla e Alcantara, più alcune finiture speciali ispirate all'alto artigianato francese.

DS 9 2023: la guida

Nulla di nuovo nel comparto motori, che continua a offrire le due versioni ibride plug-in da 250 e 360 CV, la seconda con due motori elettrici e trazione integrale, che abbiamo riprovato in questa occasione.

Grande passista capace di sfoderare controllo e tenuta di strada degne di nota nella guida più frettolosa, la DS 9 con il più potente dei sistemi ibridi non solo mette insieme 360 CV dalla somma del 1.6 turbo a benzina e dei due motori elettrici di cui uno posteriore, ma guadagna equilibrio e compostezza, grazie soprattutto alla presenza, appunto, della trazione integrale.

DS 9 M.Y. 2023 la versione E-Tense 360 4x4

Le reazioni al volante sono tipicamente "ibride", sia in accelerazione sia in frenata, ma scegliendo la posizione "B" del cambio ci si avvale di un più "energico" intervento del recupero dell'energia, che rende la decelerazione più decisa e omogenea e ritarda l'uso dei freni veri e propri.

In più, le sospensioni predittive, di serie sull'Opéra, abbinano un ottimo comfort alla capacità di rendere la guida più sensibile nella modalità Sport, quando anche lo sterzo si fa più comunicativo. Tanto basta per sentirsi bene in mano i suoi quasi 5 metri e concedersi curve veloci in buona sicurezza.

DS 9 2023: la curiosità

Con il model year 2023 della DS 9 debutta un accessorio che per ora non è ancora disponibile in Italia ma che equipaggiava le auto presenti al nostro test drive: si tratta dell’elegante valigetta da viaggio con all’interno un set di posate, scomparti e cassetti per contenere stuzzichini e leccornie da portare in viaggio.

DS 9 M.Y. 2023 Esprit de Voyage

DS 9 2023: i prezzi

Il prezzo base della DS 9 è di 64.000 euro per la versione E-Tense 250 Performance Line+. Con l’allestimento Opéra abbinato alla stessa motorizzazione si arriva a 75.900 euro.

Scegliendo la versione E-Tense 360 4x4 Opéra si toccano invece gli 87.250 euro. La personalizzazione Esprit de Voyage è invece offerta a 76.250 euro con la motorizzaizone E-Tense 250 e a 87.600 euro per la E-Tense 360 4x4.

La prova della E-Tense 360 4x4