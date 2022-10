Ancora più lusso ed esclusività per la DS 9, l’ammiraglia francese che riceve l’allestimento Opéra Prémiére, il più completo di tutta la gamma.

L’ibrida plug-in ha così una serie di aggiunte specifiche per la carrozzeria e, soprattutto, per gli eleganti interni ed è ordinabile con potenti motori ibridi plug-in.

Eleganza presidenziale

Il nuovo allestimento è stato confezionato dal team Colours and Materials e dai maestri tappezzieri di DS che hanno ritoccato l’abitacolo con rivestimenti in pelle Nappa color Grigio Perla su tutto il cruscotto e sui pannelli delle portiere. Lo stesso materiale e le stesse finiture in Point Perle si ritrovano sui sedili con trama a cinturino, mentre il padiglione e i montanti interni sono rivestiti in alcantara Pebble Grey.

Caratterizzata da badge specifici sulla carrozzeria, la DS che si può scegliere in quattro verniciature differenti: Nero Perla, Grigio Platino, Grigio Cristallo, Blu Imperiale, Bianco Perla e il Viola Ametista, con quest’ultimo che debutta nella gamma della DS 9 proprio insieme al nuovo allestimento.

Potenza e dotazione senza compromessi

La Opéra Première è disponibile in due varianti di potenza. La versione 250 abbina il motore PureTech a benzina da 200 CV ad un motore elettrico da 110 CV per un totale di 250 CV e un’autonomia di 73 km nel ciclo combinato WLTP.

Chi desidera maggiore potenza può scegliere la 360 a trazione integrale che, pur montando sempre il propulsore PureTech e una batteria da 15,6 kWh, aggiunge una seconda unità elettrica al posteriore per un valore complessivo di ben 360 CV. Così, la DS 9 diventa ancora più sportiva con un’accelerazione 0-100 km/h di 5,6 secondi.

La lista di optional è limitata, anche perché la DS ha già praticamente tutto di serie. Partendo dall’equipaggiamento dell’allestimento Rivoli+, tra cui le sospensioni Active Scan e il Drive Assist con guida autonoma di livello 2, l’ammiraglia francese si completa con il DS Night Vision, l’Extended Safety Pack, il DS Park Pilot, il tetto apribile, il sistema audio Focal Electra e il DS Lounge Seats Pack.

La Casa non ha ufficializzato il listino, ma è probabile che il prezzo di partenza sia superiore ai circa 78.000 euro della versione Rivoli+.