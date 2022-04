La DS 9 è la nuova ammiraglia francese. Lunga 4,93 metri, larga 1,93 metri e con un passo di 2,90 metri, porta la Casa nel segmento delle auto premium di rappresentanza, con spazio abbondante anche per i passeggeri posteriori.

Un universo finora battuto soltanto da poche altre Case e in cui DS fa il suo esordio con contenuti tecnici e tecnologici di assoluto rilievo, come le motorizzazioni ibride plug-in con uno o due motori, la trazione integrale e potenze fino a 360 CV.

DS 9, l'ibrida sportiva

Per il nostro confronto abbiamo scelto di prendere in considerazione proprio la versione E-Tense 4x4 360 CV, la più potente in gamma con tecnologia ibrida plug-in, trazione integrale e allestimento Performance Line+ che ha già tutto di serie.

DS 9 4x4 E-Tense 360 CV

Dotata di carreggiate allargate di 1 cm al posteriore e di 2 cm all'anteriore, la DS 9 ibrida ricaricabile da 360 CV con due motori (1.6 turbo termico anteriore e l'elettrico posteriore) e con la trazione integrale viene offerta a un prezzo di partenza di 66.900 euro, con una ricca dotazione di serie che comprende tra le altre cose gli interni in microfibra, i sistemi ADAS di secondo livello, i vetri scuri, i cerchi dedicati e il sistema di infotainment più evoluto del Brand.

Quest'ammiraglia francese può essere considerata a tutti gli effetti come un'alternativa alla triade delle berline tedesche super diesel, a un’altra plug-in di stesse dimensioni e a un’italiana con ibridizzazione leggera e, dalla Germania alla Svezia, passando per l’Italia, le abbiamo messe tutte a confronto.

Audi A6

Direttamente da Ingolstadt, l’Audi A6 ha dimensioni simili a quelle della DS 9, soprattutto per quanto riguarda il passo, fondamentale in questo segmento, di 2,92 metri. Con un listino molto variegato, sia con motorizzazioni diesel mild-hybrid che benzina ibride plug-in, per potenza e prestazioni la sua versione più vicina all’ammiraglia francese è la S6 TDI Quattro.

Dotata del super diesel 3.0 V6 biturbo da 344 CV con tecnologia mild-hybrid, è la versione più sportiva della A6 berlina (dato che la RS 6 è disponibile solo con carrozzeria Avant) e ha un prezzo di partenza di 85.050 euro, ben superiore a quello della DS 9.

Audi S6 TDI

BMW serie 5

Restiamo in Germania e ci spostiamo a Monaco di Baviera. L’alternativa super diesel tedesca all’ammiraglia francese in casa BMW si chiama 540d xDrive ed è dotata del 6 cilindri in linea B57 con elettrificazione leggera e trazione integrale, in grado di erogare 340 CV.

Disponibile in tre allestimenti diversi, Business, Luxury e Msport, ha un prezzo di partenza di 75.040 euro in versione base con dimensioni molto simili a quelle della DS 9. Certo è che per avere un allestimento sportivo sia esterno che interno che dinamico pari a quello della DS 9 E-Tense 4x4 360 CV, è necessario passare al terzo allestimento menzionato, con un prezzo superiore di circa 7.000 euro.

BMW Serie 5

Mercedes Classe E

Concludiamo la rassegna delle tre competitor super diesel tedesche con la Mercedes Classe E, in particolare con la versione 400d 4matic. Come la controparte bavarese, anche la Stella è dotata di un 6 cilindri in linea con ibridizzazione leggera, nome in codice OM656, e trazione integrale, in grado di sviluppare 330 CV.

In questo caso l’allestimento di partenza si chiama Sport e ha un prezzo base di 76.303 euro. Come per la cugina di Monaco però, per avere un allestimento di pari dotazione tecnologica e tecnica è necessario passare all’allestimento superiore Premium, se non addirittura al top di gamma Premium Plus, per non mettere eccessivamente mano al listino in fase d’optional, con un prezzo base che però si alza quasi al pari dell’Audi, a partire da 82.000 euro.

Mercedes Classe E

Volvo S90

Dalla Germania, poi, voliamo in Svezia. Volvo propone come alternativa diretta alla DS 9 E-Tense 4x4 da 360 CV la sua S90 T8 Recharge. Tecnicamente però, la versione diretta concorrente dell'ammiraglia francese top di gamma dovrebbe essere la T6 Recharge. La Casa di Goteborg ha però scelto di equipaggiare con questa motorizzazione solo la versione station wagon della sua ammiraglia, la V90. Per quanto riguarda la berlina infatti, è disponibile attualmente a listino soltanto nella versione più potente T8, da ben 455 CV.

Dotata di un 2.0 Turbo benzina in grado di muovere le ruote anteriori e di un motore elettrico abbinato a quelle posteriori, ha un’architettura tecnica piuttosto simile alla DS 9 E-Tense 4x4 360 CV, così come per quanto riguarda anche le dimensioni e il prezzo. La S90 T8 Recharge, infatti, è lunga 4,97 metri, larga 1,88 metri e ha un passo di 2,94 metri. Il prezzo di partenza per la versione base Inscription, con una dotazione già piuttosto ricca e completa, è di 67.950 euro, molto vicino a quello della premium francese.

Volvo S90

Maserati Ghibli

Eccoci infine all'Italia. Lo stesso Gruppo Stellantis propone come alternativa alla berlina francese la Maserati Ghibli Hybrid. L'italiana viene offerta con un powertrain mild hybrid da 330 CV, composto da un 2.0 Turbo 4 cilindri e da un motore elettrico integrato nel cambio automatico.

La trazione è esclusivamente posteriore ma già nell’allestimento base GT può vantare una dotazione tecnica e tecnologica simile a quella della DS 9, con un prezzo di partenza di 85.000 euro, che si discosta di molto rispetto a quello della concorrente francese, al contrario delle dimensioni che restano piuttosto simili.

Maserati Ghibli Hybrid