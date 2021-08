La DS 9 è l’aggiunta più recente alla gamma francese. L’ammiraglia ibrida è stata fonte d’ispirazione per la Difesa Nazionale Francese, la quale ha presentato uno speciale sedile realizzato proprio dal team di DS Automobilies e basato sulle poltrone della 9. La destinazione del sedile? La portaerei Charles De Gaulle.

La portaerei è il fiore all’occhiello della flotta francese e ha arricchito la propria dotazione con un sedile sviluppato dai maestri sellai di DS. I progettisti hanno unito le forze col team della Charles De Gaulle per creare una postazione di comando ispirata alla DS 9. Realizzata in pelle Nappa Nero Basalto con lavorazione a braccialetto d’orologio, la poltrona riprende alcune caratteristiche di quella montata sull’auto.

Ad esempio, anche il comandante della portaerei può utilizzare le funzioni di massaggio a cinque modalità e tre intensità (zampe di gatto, onde, stiramenti, lombare e spalle), il riscaldamento e la ventilazione attraverso la pelle traforata.

Il sedile è stato montato agli inizi del 2021 ed è stato già collaudato in occasione di una missione operativa di quattro mesi. Sullo schienale è presente lo stemma della Charles De Gaulle R91, ovvero la croce di Lorena che sorge dall’ancora della nave. È anche presente una placchetta in metallo incisa col logo DS Automobiles e due braccioli.

Thierry Metroz, Direttore Stile della Casa francese, commenta l’iniziativa:

Ad accomodarsi sul sedile basato sulla DS 9 sarà il Capitano di vascello Guillaume Pinget:

“Il sedile offre comfort e tecnologia molto evoluti. Si tratta di uno strumento di lavoro, ma come in un’auto deve offrire un supporto eccellente. Dopo 20 anni di servizio, occorreva sostituire il sedile del comandante e per noi è stata naturale la scelta di rivolgerci a DS”.