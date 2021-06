Non solo comfort: ora la DS 9 si fa anche sportiva. La E-Tense 4x4 360 è la nuova declinazione dell'ammiraglia che punta sulle quattro ruote motrici e un powertrain composto da tre motori in grado di sprigionare ben 360 CV.

Veloce, ma senza eccessi estetici

Rispetto alle varianti da 225 CV a trazione anteriore, la DS 9 si distingue per una carreggiata maggiorata di 24 mm all’anteriore e 12 mm al posteriore. Le “scarpe” sono delle Michelin Pilot Sport 4S di misura 235/40 R20 e omologate M+S anche per l’uso invernale. Nuovo anche l’impianto frenante con dischi anteriori da 380 mm su cui agiscono 4 pistoni.

La vera novità, però, riguarda l’unità ibrida. Il motore 1.6 turbo a benzina da 200 CV è supportato da due motori elettrici installati sui due assi (110 CV per l’assale anteriore e 113 CV per quello posteriore) con una potenza complessiva di 360 CV.

Ciò si traduce in 520 Nm di coppia e in prestazioni da sportiva con uno scatto 0-100 km/h di 5,6 secondi e una velocità massima di 250 km/h. I dati parlano anche di una ripresa 80-120 km/h di 3,2 secondi e di 5 modalità di guida differenti: Electric, Comfort, Hybrid, Sport e 4WD.

Nella prima, l’auto viaggia utilizzando solo i motori elettrici consentendo 45 km ad emissioni zero fino a 136 km/h di velocità massima. In Hybrid, invece, la centralina alterna o combina l’utilizzo dei motori in modo impercettibile per gli occupanti, mentre in Sport la DS 9 sfrutta tutto il potenziale del proprio powertrain con una configurazione specifica di acceleratore, cambio, sterzo e sospensioni.

Queste ultime integrano il DS Active Scan Suspension: in pratica, l’auto “legge” la strada attraverso la telecamera frontale e adegua l’assetto gestendo anche i sistemi ESP e ASP, i quali sono meno invadenti nella modalità Sport.

Consumi e prezzi

Il consumo riferito dalla Casa è di 1,8 litri/100 km nel ciclo WLTP con emissioni di 43 g/km di CO2 nel ciclo combinato, mentre la batteria agli ioni di litio da 11,9 kWh si può ricaricare in un’ora e mezza sfruttando il caricatore di bordo da 7,4 kW.

La DS 9 E-Tense 4x4 360 completa il listino aggiungendosi alla variante a due ruote motrici (che abbiamo già provato su strada). Disponibile negli allestimenti Performance Line + e Rivoli +, i prezzi di partenza sono rispettivamente di 66.900 euro e 69.900 euro.