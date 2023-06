Quello che vedete in copertina si chiama M.i. 21 ed il manifesto del futuro di DS per quanto riguarda gli interni delle proprie auto.

Progettato dal DS Design Studio di Parigi, illustra tutta la tecnologia che nei prossimi anni salirà a bordo delle auto del brand del Gruppo Stellantis, seppur senza preannunciare alcun modello nello specifico. Vediamo tutti i dettagli.

Studiare il futuro

Come per ogni manifesto di questo genere, si tratta di un mezzo di ricerca interno alla casa e unico, che non ha come obiettivo quello di anticipare qualcosa che arriverà veramente su strada, bensì quello di raccogliere tutte le idee in un unico spazio, per procedere a una possibile approvazione.

Il "disegno" è stato concepito dal pensiero congiunto di tutti i membri dei vari team di progettazione del prodotto di DS Automobiles. Come si può vedere ha forme originali che, almeno in parte, rappresentano un'evoluzione in chiave moderna, tecnologica ed ergonomica delle auto di oggi.

DS 3 E-Tense

Interni ergonomici

Guardando l'immagine più nel dettaglio, la prima cosa a catturare l'attenzione è sicuramente il nuovo grande cruscotto, sormontato da un display di dimensioni altrettanto grandi sviluppato su un unico pannello che, sulle auto che un giorno potrebbero arrivare su strada, dovrebbe raccogliere sia le informazioni per il conducente che quelle del sistema centrale di infotainment.

Allo stesso modo appaiono unici e senza precedenti anche i pannelli porta, rivestiti da quella che sembrerebbe essere una cassa dell'impianto audio anche in questo caso di enormi dimensioni, con al centro la maniglia di apertura.

Infine, per quanto riguarda l'ergonomia di utilizzo, i progettisti hanno disegnato in questo manifesto un nuovo tunnel centrale sospeso, abbinato a due nuovi grandi sedili simili a poltrone e a un innovativo volante piatto, sia nella parte superiore che inferiore.

Il manifesto degli interni delle DS di domani

Il concept di design M.i. 21 di DS è esposto dal 7 all'11 giugno 2023 alla mostra Révélations, la biennale internazionale per l'artigianato e il design che si tiene a Parigi. In occasione dell'evento, Thierry Metroz, direttore della progettazione di DS Automobiles, ha commentato: