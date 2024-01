Novità in vista per DS. Il marchio francese di proprietà di Stellantis si prepara a rinnovare totalmente la propria gamma, a partire dalla DS 3. Il crossover di segmento B imparentato con Jeep Avenger e Opel Mokka (tra le altre) si evolverà in un modello più grande ed esclusivamente elettrico nel 2026.

Le prime anticipazioni al riguardo arrivano direttamente da Roland Lescure, Ministro dell'Industria francese, durante un'intervista a proposito delle auto a batteria costruite in Francia.

Più grande, ma sempre prodotto in Francia

In particolare, Lescure ha elogiato l'industria transalpina che nel 2023 ha raggiunto le 200.000 unità prodotte nel Paese. Per l'occasione, il Ministro ha parlato anche dei prossimi modelli "Made in France" in arrivo nei prossimi anni citando la Renault 5, la Peugeot 3008 e un "crossover DS", che porteranno il totale a circa un milione di veicoli.

DS 3 Esprit De Voyage

Secondo il media francese L'Argus, il crossover elettrico prenderà il posto dell'attuale DS 3 nel 2026 proponendo una carrozzeria più grande. Stando alle prime informazioni, si tratterà di un SUV di grandi dimensioni basato sulla piattaforma STLA Medium di Stellantis, che può ospitare batterie da 87 a 104 kWh. In aggiunta, questo nuovo modello potrebbe essere collegato anche alla futura Peugeot 5008.

Le novità DS tra il 2024 e il 2025

DS ha annunciato da tempo che produrrà solo vetture 100% elettriche. Per questo motivo, i prossimi modelli della Casa saranno esclusivamente a batteria, a partire dalla DS 4, che dovrebbe essere rinnovata nel corso del 2024.

DS 4 E-TENSE 225 DS 7

Al restyling del crossover di segmento C seguirà la DS 8, che sarà derivata dal concept Aero Sport Lounge presentato nel 2020 e avrà una batteria da 98 kWh per un'autonomia di circa 700 km nel ciclo WLTP. Inoltre, il marchio francese dovrebbe lanciare la seconda generazione della DS 7 nel 2025.