Le promozioni di marzo comprendono anche le auto elettriche: tra queste, un recente modello compatto dalle buone vendite in Europa come la Peugeot e-208. Su questo modello, Peugeot permette di utilizzare l’ecobonus statale sulle auto elettriche, con la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, inferiore a euro 6 e intestato da almeno 12 mesi.

Aggiungendo lo sconto della casa, la Peugeot e-208 da 136 CV in allestimento Active Pack viene a costare 14.000 euro di meno: da 34.650 euro si scende infatti a 20.650 euro. Il finanziamento i-Move Avantage Elettrici prevede un anticipo di 2.350 euro, e quindi 35 rate mensili da 129 euro (TAN 4,5%, TAEG 5,68%).

La rata finale, che è anche valore futuro garantito, ammonta a 17.182,83 euro per un massimo di 30.000 km. L’importo comprende anche il servizio facoltativo Efficiency, con un totale di tre anni di garanzia e manutenzione ordinaria.

Vantaggi

Le auto elettriche sono mediamente più costose di quelle a motore termico, ma grazie a sconti e incentivi i prezzi calano parecchio: con questa offerta siamo a 14.000 euro di meno, e con una rata finale piuttosto alta, si versano rate mensili per tre anni inferiori a 130 euro. In questo importo sono compresi anche tre anni di garanzia e manutenzione.

Svantaggi

E’ sempre bene prestare attenzione agli oneri finanziari, e alle spese in più, comprese quelle per eventuali accessori presenti nelle vetture in stock. Oltre alla disponibilità dei fondi statali, è necessaria anche la rottamazione di un veicolo con specifici requisiti di immatricolazione e possesso.

In sintesi