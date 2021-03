Tra le offerte di marzo non può mancare una media italiana come la Fiat Tipo, che Fiat propone sempre a prezzi concorrenziali nel suo segmento. Fino al 31 marzo, la versione più conveniente, la Tipo 1.0 100 CV Euro 6d Final nel modello a 5 porte Life, può contare su un notevole ribasso del listino di partenza.

Il prezzo iniziale di 18.500 euro scende a 15.800 euro, e quindi a 14.300 euro con l’incentivo statale e rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6 immatricolato prima del 1 gennaio 2011. Aderendo poi al finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank, il prezzo di partenza cala ancora a 12.300 euro.

Il finanziamento prevede un anticipo di 500 euro, con prima rata a 300 giorni: quindi si parte da gennaio dell’anno nuovo. Le rate mensili sono 75 da 218 euro (TAN 6,85%, TAEG 9,06%), comprensivi di spese di incasso, e grazie al basso listino iniziale e alla durata dei versamenti, non c’è maxi rata finale.

Vantaggi

Nel suo segmento, la Tipo si conferma una vettura dal costo iniziale competitivo: 12.300 euro è di fatto un importo da utilitaria più che da segmento C. L’anticipo è basso, le rate iniziano ad anno nuovo, l’importo per ogni rata è inferiore ai 220 euro, e non è prevista una maxi-rata finale: al termine del finanziamento, l’auto è di proprietà.

Sembra un’offerta mirata al periodo di emergenza, che permette di dilazionare molto bene la spesa, per un’auto adatta anche ad una famiglia. Peraltro, ci sono possibilità di offerte anche in altri modelli della gamma Tipo.

Svantaggi

Il finanziamento è lungo, in totale 84 mesi (cioè sette anni), parecchi in rapporto al prevedibile sviluppo tecnologico. Gli oneri finanziari sono distribuiti nel tempo, ma piuttosto alti, con un TAEG superiore al 9%.

L’offerta più economica è per la Life, ma nel sito ufficiale viene sempre mostrata la nuova versione Cross: questo potrebbe confondere un po’ le idee. In più, lo sconto maggiore si ottiene con la rottamazione e il contributo statale, che è soggetto ad esaurimento: è bene informarsi sempre sulla disponibilità dei fondi.

In sintesi