In attesa di sapere quali saranno le Alfa Romeo dell’era Stellantis, la Casa del Biscione include tra le offerte di marzo anche l’ormai classica Giulietta; per questa vettura, anche in versione diesel, la promozione è a carico di Alfa Romeo e dei Concessionari aderenti.

Per la Giulietta Sport 1.6 JTDM 120 CV, il listino iniziale di 28.300 euro può scendere in promozione a 20.200 euro, e fino a 18.200 euro aderendo al Finanziamento contributo prezzo: come dire, 10.100 euro di meno sul prezzo di partenza, esclusi IPT e contributo PFU.

Questo finanziamento è pensato per tenere a lungo la vettura: quindi l’anticipo è zero, la prima rata è a 180 giorni, cioè fra 6 mesi, e le rate sono 67 da 353 euro (TAN 6,75%, TAEG 8,72%), comprese le spese di incasso. Non c’è quindi maxi rata: finito il finanziamento, la vettura è vostra.

Vantaggi

Un’offerta rara per il periodo: indipendentemente dagli incentivi, da vetture in permuta o rottamazione, lo sconto iniziale fa costare la Giulietta come un'auto del segmento inferiore.

Per sei mesi non si pagano né anticipo né rate, e le rate sono abbastanza contenute, senza maxi rata finale, o limiti chilometrici.

Svantaggi

I tassi di interesse sono tra i più alti del mese, considerando però che il finanziamento è a copertura totale dell’importo.

Il pagamento rateale tiene impegnati per 7 anni: sicuramente anche prima di quella data non ci sarà più questa auto, e soprattutto la tecnologia si sarà evoluta parecchio.

In sintesi