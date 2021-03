MINI spesso è in anticipo sui tempi, ed è tra le prime a proporre offerte nel mese di marzo, con una promozione ben in evidenza nella comunicazione ufficiale: le proposte di leasing e noleggio a lungo termine per la nuova MINI Cooper Countryman Northwood Edition.

Nel primo caso, questa nuova versione speciale della MINI Countryman può essere acquistata con Formula Leasing Why-Buy, pensato per privati, e quindi con IVA inclusa. Partendo da un listino che scende da 33.932 a 29.691 euro, grazie all’Ecobonus Mini dove applicabile, si versa un primo canone, sostituibile con un’eventuale permuta, di 8.439,91 euro. I canoni mensili sono quindi 47 di 149,91 euro (Tasso Leasing 3.99%, TAEG 5.69%), con un valore futuro garantito di 17.707,95 per un massimo di 60.000 km.

Con il noleggio a lungo termine, invece, c’è un anticipo leggermente più alto, pari a 8.710 euro; i canoni per 36 mesi e 30.000 km ammontano a 269 euro mensili, ma comprendono molti servizi: assicurazione RCA, tutela conducente, limitazione di responsabilità per incendio e furto, copertura danni, atti vandalici ed eventi naturali, tassa di proprietà, immatricolazione e messa su strada e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Vantaggi

Ancora una volta, il gruppo BMW punta sulla promozione di formule di leasing e noleggio a lungo termine, nate in ambito aziendale, come modalità di acquisto per privati; in un caso, la rata risulta più abbordabile, nell’altro è più alta ma comprensiva di quasi tutte le spese fisse annuali, e anche di qualche servizio in più.

La serie speciale Northwood Edition comprende vari accessori normalmente a pagamento, come i sensori di parcheggio posteriori, il clima bizona, il comfort access con portellone posteriore o il MINI Connected Media con touch screen. In caso di permuta di un veicolo fino a Euro 4 di proprietà da almeno 6 mesi, si può accedere a un contributo di 2.000 euro.

Svantaggi

E’ vero che il prezzo di partenza del modello è di quasi 34.000 euro, esclusa IPT e alcuni optional come la verniciatura a pagamento, ma l’anticipo in entrambi i casi è piuttosto alto.

Attenzione anche agli oneri finanziari, e ai costi di accessori in più sulle vetture proposte, dal momento che le offerte riguardano le Countryman in produzione entro febbraio 2021.

In sintesi

Modello (esempio) MINI Cooper Countryman Northwood Edition Promozione Leasing WhyBuy Scadenza 31 marzo 2021 Listino 33.932 euro Listino scontato 29.691 euro Servizi aggiuntivi Non indicati Anticipo 8.439,91 euro Rate 47 di 149,91 euro Tasso Leasing 3,99% TAEG 5,69% Limite chilometrico 60.000 km Limitazioni e condizioni Con Ecobonus MINI dove applicabile