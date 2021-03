Nella recente gamma ibrida plug-in di Jeep, denominata 4xe, è compresa anche la Jeep Compass, che è oggetto di un’offerta nel mese di marzo grazie agli incentivi statali in caso di rottamazione, un po’ più vantaggiosi sulle vetture elettriche o ibride.

Considerando la Jeep Compass Limited 1.3 4xe Plug-In Hybrid, il prezzo di listino iniziale di 44.400 euro, ad esclusione di IPT e PFU, scende a 33.500 euro, ma può ridursi a 32.000 euro con il finanziamento Jeep Excellence contributo prezzo. Lo sconto iniziale di circa 9.000 euro è la combinazione tra lo sconto venditore e gli incentivi statali con la rottamazione.

Con un anticipo di 6.930 euro, si pagano 48 rate mensili di 229 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,14%), comprendenti le spese di incasso rata; il valore futuro garantito è di 22.458,39 euro, per un totale di 60.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Rispetto al listino iniziale, può essere un buon vantaggio iniziare con uno sconto di 9.000 euro rottamando un usato, e sfruttando gli incentivi attualmente in vigore.

Questa formula di finanziamento è pensata soprattutto per la restituzione della vettura, con l'impiego del valore futuro garantito per l’acquisto del nuovo: la maxi rata quindi è alta, ma anticipo e quattro anni di rate mensili risultano piuttosto contenuti, e adeguati al periodo di emergenza.

Svantaggi

Per l’ottenimento dello sconto massimo sono necessarie la rottamazione e l’adesione al finanziamento, naturalmente fino alla disponibilità dei fondi statali.

Rispetto ai costi totali è bene fare attenzione alle spese fisse e agli oneri finanziari, compreso l’arrotondamento della rata, ma anche ad eventuali optional presenti nelle vetture in offerta.

In sintesi