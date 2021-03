Non mancano anche per Hyundai numerose promozioni nel mese di marzo: tra quelle più in evidenza c’è l’offerta sulla nuova Hyundai i30, recentemente ristilizzata, con motorizzazione mild-hybrid 48V. Grazie agli incentivi statali, ma anche alle diverse iniziative della Casa, questo modello può essere acquistato con alcune agevolazioni.

Partendo dal listino, la nuova Hyundai i30 FL 1.0 T-GDI 48V 120CV Prime costa 26.200 euro, ma può essere acquistata a 21.500 euro grazie alla Maxi Rottamazione Hyundai e all’ecobonus statale, con rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di età.

Con il finanziamento i-Plus, si pagano quindi un anticipo di 9.000 euro, e 36 rate mensili di 198,91 euro (TAN 2.95%, TAEG 4,58%); la rata finale ammonta a 9.170 euro. Questo esempio comprende nella rata l’assicurazione furto e incendio, ma ci sono altre assicurazioni disponibili.

Da segnalare altre iniziative Hyundai: il voucher di 1.000 euro se si possiede già una Hyundai in famiglia, e un ulteriore sconto di 750 euro se si permuta o rottama una vettura di segmento C, anche di altra marca, tra quelle indicate in uno specifico elenco.

Vantaggi

Il finanziamento è interessante per una serie di motivi: i servizi inclusi, gli sconti iniziali, la rata sostenibile con un TAN piuttosto vantaggioso.

La versione Prime è alla base della gamma, ma comprende già alcuni accessori elettronici interessanti, compresi alcuni sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense.

Originali, poi, gli sconti per la fidelizzazione del cliente, avendo già una Hyundai o una vettura di marchio diverso ma della stessa categoria.

Svantaggi

Lo sconto massimo si ottiene con la rottamazione di un veicolo, fino ad esaurimento dei fondi statali: se questo non è ottenibile, non si applica la Maxi Rottamazione Hyundai.

L’anticipo di 9.000 euro non è molto basso, soprattutto in rapporto ad altre offerte simili, e quando non si può compensare con la permuta.

In sintesi