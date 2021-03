La Nissan Juke è una vettura recentemente rinnovata, rendendo più matura l'idea originaria di SUV compatta dall’aspetto giovane e sportiveggiante. Tra le offerte di marzo, Nissan promuove varie versioni della Juke: una di queste è la Nissan Juke N-Connecta DIG-T 114, modello intermedio della gamma con il 1.0 3 cilindri a benzina, che ha un listino di partenza di 24.000 euro.

Grazie agli ecoincentivi statali, con rottamazione di un veicolo inferiore a Euro 6 immatricolato prima del 1 gennaio 2011, il prezzo si riduce a 19.100 euro, che cala ulteriormente fino a 17.900 euro aderendo al finanziamento Intelligent Buy: il totale dello sconto è quindi 6.100 euro.

Con un anticipo di 1.988 euro, si pagano 36 rate da 199 euro (TAN 5,49%, TAEG 6,81%), mentre la maxi rata è pari a 12.960 euro, per un totale di 30.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. Il finanziamento dell'esempio comprende anche finanziamento protetto e Pack service che include 2 anni di assicurazione furto e incendio.

Vantaggi

La combinazione di sconto della Casa e incentivi rottamazione permette di ottenere un buon prezzo iniziale: l’esempio propone un anticipo piuttosto basso e una rata inferiore a 200 euro per 3 anni, dilazionando bene la spesa.

Interessante anche l’inclusione di alcuni servizi nell’esempio. La N-Connecta non è la versione base, e ci sono comunque offerte su allestimenti diversi, comprese le serie speciali, con rate che arrivano a circa 250 euro mensili.

Svantaggi

Costi e oneri finanziari sono da includere nel conteggio finale, per avere un’idea effettiva della spesa da affrontare: il sito stesso permette di contattare un consulente, e comunque occorre sempre la contrattazione con le Concessionarie.

Per questa offerta è necessaria la rottamazione di un’auto decennale, fino ad esaurimento dei fondi statali.

In sintesi