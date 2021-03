Tra le tante offerte del mese di marzo, non possono mancare le proposte di Kia, sensibilmente diverse rispetto ad altre Case. Ad esempio, per la Sportage è in corso una promozione con vantaggi fino a 6.000 euro e un finanziamento a tasso zero, una vera rarità in questo periodo.

Per una Kia Sportage Black Edition 1.6 CRDi 136 CV Mild Hybrid, il listino iniziale di 32.350 euro scende a 26.250 euro, a fronte della permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del cliente da ameno tre mesi, e un'ulteriore riduzione per i motori diesel e mild hybrid in allestimento GT Line o Black Edition: tutti gli sconti sono a carico di Kia e dalle concessionarie.

L’anticipo è di 6.820 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 194,94 euro (TAN 0%, TAEG 1,08%). Al termine, c’è la consueta rata finale di 14.512,50 euro, mentre tra i servizi compresi ci sono i 7 anni di garanzia, un classico della casa coreana, e sono disponibili a richiesta varie coperture assicurative.

Vantaggi

La prima cosa su tutte è il tasso zero, in questo periodo una vera rarità. Anche i 7 anni di garanzia sono un vantaggio interessante, su una vettura ben dotata anche dal punto di vista elettronico e di ausili alla guida.

Sul listino ci sono 6.000 euro di vantaggio, con rate inferiori ai 200 euro mensili grazie al tasso zero, su una versione che consente il risparmio di un diesel insieme ai vantaggi di un mild hybrid: una soluzione interessante per vetture di questa categoria.

Svantaggi

Per l’ottenimento dello sconto occorre un usato di proprietà di almeno tre mesi, e l’offerta non è cumulabile con altre iniziative in corso. C’è qualche spesa in più, come IPT e PFU e gli oneri finanziari, che sono quelli in più rispetto al tasso zero, rappresentati dal TAEG dell’1.08%. Anche le assicurazioni facoltative potrebbero essere un costo in più da prendere in considerazione.

In sintesi