In casa Volkswagen, c’è un modello tra le promozioni di marzo che ha buone prospettive di successo: la nuova Tiguan 1.4 TSI eHybrid è infatti una SUV compatta, carrozzeria particolarmente gradita dal pubblico, ed è appena stata rinnovata.

In più, dispone anche di un sistema ibrido plug-in: il totale della potenza fornita dal 1.4 turbo benzina e dall’elettrico è di 245 CV, con i vantaggi garantiti dalla ricarica elettrica, compresi gli ecoincentivi statali.

La Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid 245 CV Life costerebbe 42.000 euro, ma grazie al contributo di Casa e concessionarie e a agli ecobonus rottamazione delle leggi di Bilancio 2019 e 2021, può scendere fino a 34.525 euro.

Con un anticipo di 7.000 euro, più 300 euro di apertura pratica, si versano 35 rate da 269 euro (TAN 4,99%, TAEG 5,80%); al termine, la rata finale è pari a 21.806,40 euro, con possibilità di restituzione, sostituzione o riscatto.

Vantaggi

Lo sconto di 2.975 euro della casa e di 4.500 euro con gli incentivi rottamazione, permette di far calare notevolmente il listino iniziale.

Le rate triennali ammontano a circa 270 euro, e ci sono poi i vantaggi dell’ibrido plug-in, sia a livello di agevolazioni territoriali, sia di consumi e basso impatto ambientale, soprattutto sfruttando la possibilità di ricarica.

Svantaggi

L’anticipo di 7.000 euro è piuttosto impegnativo, soprattutto quando la rottamazione impedisce la valutazione di un usato.

Da segnalare poi gli oneri finanziari, a cominciare dai 300 euro non inclusi nell’anticipo, e gli eventuali accessori in più presenti nelle vetture in offerta.

In sintesi