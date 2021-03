Sta per arrivare la nuova Mercedes Classe C, e non si può fare a meno di verificare la presenza di offerte sulla Classe C precedente. Nel mese di marzo, Mercedes propone sulla Classe C SW un esempio di offerta leasing myDrivePass per privati, che in realtà è valida su tutta la gamma ad esclusione delle AMG, e soggetta a disponibilità limitata per contratti firmati entro il 30 marzo e immatricolazioni entro il 30 giugno.

Vediamo i numeri: Il prezzo chiavi in mano, esclusa IPT, della Mercedes Classe C300 e Auto EQ-Power Sport Plus SW è di 52.558 euro. L’anticipo è di 12.000 euro al netto dell’Ecobonus, e le rate mensili sono 35 da 586 euro (TAN 3,90%, TAEG 4,62, TAE 3,97%). Dopo tre anni si è liberi di restituire l’auto, con un chilometraggio totale di 60.000 km. L’offerta è per privati, e quindi comprensiva di IVA.

Vantaggi

Il fatto di trasportare le formule di leasing anche tra la clientela privata è un'opportunità interessante, soprattutto per auto di un certo prestigio come una Mercedes C.

Nell’attesa del nuovo modello, la SW ibrida plug-in della precedente generazione dispone comunque di una tecnologia attuale. Il TAN non è particolarmente alto, e non superare i 590 euro per la rata mensile.

Svantaggi

Attenzione, come sempre, ai costi: in tre anni, i 38.059 euro diventano 42.060 euro, esclusi i 12.000 euro di anticipo, e poi ci sono gli oneri finanziari, correttamente riportati nell’esempio, e che è sempre bene valutare con la concessionaria, anche confrontando varie possibilità di finanziamento.

In sintesi