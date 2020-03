La Peugeot 208 è Auto dell’Anno 2020. Una premiazione avvenuta a porte chiuse per via della cancellazione del Salone di Ginevra, dove da anni ormai si tiene l’evento che nomina la novità più apprezzata dalla stampa europea specializzata. La piccola del Leone ha ottenuto 281 voti e succede alla Jaguar I-Pace, premiata lo scorso anno dopo un emozionante testa a testa con la Alpine A110 e primo modello della Casa inglese a portare a casa il premio.

La concorrenza per la Peugeot 208 era eterogena e formata da BMW Serie 1, Renault Clio, Tesla Model 3, Porsche Taycan, Ford Puma e Toyota Corolla, arrivate in finale dopo la scrematura finale tra i 35 modelli arrivati in nomination. Il podio è completato dalle 2 elettriche in gara: Tesla Model 3 con 242 punti e Porsche Taycan con 222.

Come hanno votato

La Peugeot 208 ha staccato le concorrenti con votazioni sempre alte in tutti i paesi. Di seguito eccome le auto preferite nelle varie nazioni votanti:

Nazione Modello con più voti Austria Ford Puma Belgio Renault Clio Repubblica Ceca Toyota Corolla Danimarca Tesla Model 3 Finlandia Renault Clio Francia Renault Clio Germania Porsche Taycan Grecia Peugeot 208 Ungheria Tesla Model 3 Irlanda Toyota Corolla Italia 1) Peugeot 208 2) Tesla Model 3 e Toyota Corolla Lussemburgo Peugeot 208 Olanda Tesla Model 3 Norvegia Tesla Model 3 Polonia Tesla Model 3 Portogallo Peugeot 208 Russia Tesla Model 3 Slovenia Ford Puma Spagna Peugeot 208 Svezia Tesla Model 3 Svizzera Peugeot 208/Porsche Taycan Turchia Tesla Model 3 Regno Unito Porsche Taycan

Balza all'occhio come i paesi del nord Europa abbiano votato in maniera massicia la Tesla Model 3, a conferma di come l'elettrico da quelle parti sia ormai una realtà più che apprezzata e permettendole di conquistare il secondo gradino del podio. La berlina elettrica di Elon Musk, auto elettrica più venduta al mondo, ha conquistato anche i giurati italiani, piazzandosi al secondo posto con 24 punti a parimerito con la Toyota Corolla.

La classifica finale

Modello Punti Peugeot 208 281 Tesla Model 3 242 Porsche Taycan 222 Renault Clio 211 Ford Puma 209 Toyota Corolla 152 BMW Serie 1 133

Tutta nuova e anche elettrica

Con la nuova 208 Peugeot si porta a casa la sesta affermazione nel premio Auto dell'Anno dopo i successi con 504 (1969), 405 (1988), 307 (2002), 308 (2014) e 3008 (2017). Un modello importante per la Casa del Leone, nato sulla nuova piattaforma CMP capace di ospitare sia motori endotermici sia unità 100% elettriche. Nasce così la Peugeot e-208, con autonomia di 340 km, sufficienti per uscire dalla città senza dover costantemente controllare l'autonomia residua.

Strettamente imparentata con le cugine DS 3 Crossback e nuova Opel Corsa (con le quali condivide la piattaforma) la nuova Peugeot 208 rappresenta anche un nuovo passo nel design, evolvendo gli stilemi portati al debutto dalla nuova 508. In Italia è in vendita ormai da qualche mese con listino che parte da 15.150 euro per le endotermiche e da 33.600 per l'elettrica.