La nuova media di Citroen, la berlina crossover C4, fa parte delle numerose promozioni di marzo: si possono scegliere diverse formule, ma tra quelle più in evidenza c'è la classica rateazione Simply Drive, con anticipo, maxi rata finale e mini rate per tre anni. E una caratteristica: sia la versione a benzina che quella a gasolio prevedono una rata dello stesso importo, pari a 199 euro mensili.

Partiamo dalla versione a benzina, la Citroen C4 Feel Pack PureTech 130CV S&S, il cui listino ammonta a 20.150 euro, esclusi IPT, Kit sicurezza, contributo PFU e bollo. Lo sconto iniziale comprende anche l’ecobonus statale di 1.500 euro, con rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011, fino a esaurimento fondi.

In questo modo, il prezzo scende a 20.150 euro, e con il finanziamento a 19.450 euro. L’anticipo è di 3.400 euro, mentre le successive 35 rate mensili ammontano a 199,02 euro (TAN 5,49%, TAEG 7,01%); al termine, c’è la rata finale di 11.895,5 euro, per un totale di 30.000 km.

L’altra possibilità, è scegliere la versione diesel, la Citroen C4 Feel Pack BlueHDi 130CV S&S, in questo caso con il cambio automatico EAT8. Le condizioni sono le medesime, ma cambiano gli importi: 27.900 euro il listino iniziale, 23.650 quello scontato, 22.150 il prezzo con finanziamento Simply Drive.

L’anticipo è più alto, 4.300 euro, ma la rata rimane praticamente uguale: 199,29 euro (stesso TAN, TAEG 6,85%). La rata finale, con la stessa percorrenza massima, è ovviamente maggiore: 14.006,5 euro.

Vantaggi

Lo sconto per le due Feel Pack, che non è l’allestimento base ma quello intermedio, è sicuramente interessante: la C4 a benzina viene a costare qualcosa meno in totale, la diesel ha in più l’ormai noto cambio automatico a 8 rapporti.

Meno di 20.000 euro per una moderna segmento C a benzina è un prezzo che la avvicina a un’auto di categoria inferiore, e anche la rata mensile, uguale per entrambe le C4, risulta piuttosto bassa.

Svantaggi

Va calcolata qualche spesa in più per oneri finanziari e accessori sulle vetture in stock oggetto di promozione.

Almeno nella promozione ufficiale, manca in questa offerta qualcosa che faccia un po’ la differenza, soprattutto nell’attuale periodo di emergenza: non c’è anticipo zero, non c’è la possibilità di rimandare le rate, non vengono regalati servizi o assicurazioni, ed è sempre prevista la rottamazione di un usato decennale.

In sintesi

Modello (esempio) Citroen C4 Feel Pack PureTech 130CV S&S Promozione SimplyDrive, ecoincentivi Scadenza 31 marzo 2021 Listino 24.400 euro Listino scontato 19.450 euro; 20.150 euro senza finanziamento Servizi aggiuntivi Non indicate Anticipo 3.400 euro Rate 35 da 199,02 euro TAN 5,49% TAEG 7,01% Maxi rata finale (VFG) 11.895 euro Limite chilometrico 30.000 km Limitazioni e condizioni Per gli ecoincentivi statali, rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011; solo su vetture in stock