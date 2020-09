Dopo il debutto online di qualche tempo fa la nuova Citroen C4 si prepara ad arrivare in Italia ed è già ordinabile, sia nelle versioni endotermiche sia con motorizzazione elettrica, con prezzo a partire da 22.900 euro per la benzina, 26.400 per la diesel e 34.900 euro per quella a emissioni zero.

Un modello che abbandona il classico aspetto da compatta per abbracciare uno stile, sempre più di moda, da crossover coupé e basata sulla piattaforma CMP delle cugine Peugeot 2008 e DS 3 Crossback.

Quante ce ne sono

Una piattaforma definita “multienergia”, proprio per la sua capacità di ospitare differenti tipologie di motorizzazione, compresa un’elettrica da 100 kW (136 CV) alimentata da un pacco batterie da 50 kWh, per 350 km di autonomia calcolati secondo il ciclo WLTP.

Al suo fianco ci sono 1 motorizzazione benzina, il 1.2 PureTech da 130 CV e il 1.5 BlueHDi da 130 CV, abbinato di serie al cambio automatico EAT8 a 8 rapporti, disponibile anche sul benzina al posto del classico manuale 6 marce.

Cosa c’è

Tre motorizzazioni e 3 anche gli allestimenti: Feel, Feel Pack e Shine. Il primo di serie offre cerchi in lega da 18”, climatizzatore bizona, luci LED, sospensioni con ammortizzatori idraulici progressivi (già visti sulla C4 Cactus), riconoscimento segnaletica stradale, sistema allerta rischio collisione, sensori di parcheggio posteriori, monitor touch da 10” e compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay.

La Citroen C4 Feel Pack aggiunge sedili Advanced Confort, head up display, telecamera posteriore, navigatore satellitare e cerchi in lega da 18” diamantati. La top di gamma Shine si completa col Pack Drive (sorveglianza angolo morto, frenata d’emergenza, riconoscimento segnali stradali completo, abbaglianti automatici) e cruise control adattivo.

