La Toyota Yaris è stata eletta Auto dell'Anno 2021. Il premio, assegnato sin dal 1964 da una giuria composta da diverse testate auto europee, riconosce alla giapponese costruita in Francia il titolo di miglior novità dell'anno sui mercati del Vecchio Continente.

La Yaris è stata premiata grazie ai voti di 59 giornalisti in rappresentanza di 22 Paesi europei, scegliendo dalla lista delle sette finaliste che comprendeva anche Citroen C4, Cupra Formentor, Fiat 500 elettrica, Land Rover Defender, Skoda Octavia e Volkswagen ID.3. La lista iniziale delle candidate era invece molto più ampia e la trovate qui.

La seconda volta di Yaris

Per Yaris si tratta del secondo premio di Auto dell'Anno, dopo il titolo conquistato nel 2000, mentre per Toyota è il terzo riconoscimento, dopo quello ricevuto da Prius nel 2005.

Il premio, tradizionalmente assegnato in una cerimonia all'interno del Salone di Ginevra, è stato annunciato durante una diretta streaming da Ginevra da un evento a porte chiuse causa cancellazione dell'edizione 2021, così come in quella 2021, causa pandemia da Covid-19. L'edizione 2022 si svolgerà in una versione diversa che deve essere ancora annunciata.

La classifica dell'Auto dell'Anno 2021

Modello Punti Toyota Yaris 266 Fiat 500 elettrica 240 Cupra Formentor 239 Volkswagen ID.3 224 Skoda Octavia 199 Land Rover Defender 164 Citroen C4 143

I voti, Paese per Paese

Qui sotto potete invece vedere come hanno votato i vari Paesi inclusi nella giuria dell'Auto dell'Anno 2021 e scoprire qual è il modello preferito da ogni Nazione.