Dopo aver festeggiato i 35 anni di vita, iniziata con la Y10, la Lancia Ypsilon inizia il 2021 con un restyling che ne aggiorna i look e i contenuti, mantenendo intatta la gamma motori che mantiene naturalmente la versione mild hybrid da 12 V introdotta pochi mesi fa.

Una rinfrescata per quella che da anni è tra auto più vendute in Italia e che, stando a recenti indiscrezioni, con la nascita di Stellantis potrebbe essere nuovamente affiancata da una gamma ampliata per posizionare Lancia nel segmento delle auto premium.

Sguardo LED

Se proporzioni e forme non cambiano, a cambiare sulla Lancia Ypsilon restyling sono la griglia con listelli verticali, affiancata da luci diurne LED con un nuovo disegno. Rinnovate anche le cromature esterne su calandra, maniglie, loghi.

Rinnovato anche l'abitacolo, dove il protagonista è il nuovo monitor touch da 7" per il sistema di infotainment - presente anche sulla Fiat Panda restyling - compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Intorno stile e arredamento sono quelli della precedente Ypsilon, con strumentazione centrale e leva del cambio sistemata in posizione rialzata.

Nuovi sono invece alcuni materiali usati per i rivestimenti, come ad esempio il tessuto Seaqual Yarn derivato dal riciclo della plastica raccolta nel Mediterraneo. Infine è presente di serie il kit EcoChic con speciale filtro aria dell'abitacolo a carboni attivi, in grado di trattenere particolato e allergeni.

Piccola elettrificata

La gamma motori della comprende naturalmente il mild hybrid a 12 V da 70 CV, unito al cambio manuale, capace di abbattere i consumi del 13% rispetto alle versioni benzina.

I prezzi del restyling della Lancia Ypsilon non sono ancora stati pubblicati, ma sappiamo che grazie all'omologazione ibrida e alla promozione di FCA Bank il listino parte da 9.500 euro.

Tramite Leasys invece il noleggio a lungo termine della Firefly Hybrid Silver parte da 169 euro per 48 mesi con la formula pay per use, mentre il contratto che comprende 60.000 km di percorrenza in 48 mesi ha una rata di 269 euro al mese.