L’auto dell’anno 2021 è lei, la più recente versione della Toyota Yaris; giustamente, tra le offerte di marzo, Toyota ha inserito anche la Yaris. Secondo abitudine della casa, ci sono esempi ufficiali di offerte per vari allestimenti; andiamo a vedere i due modelli più economici, ovvero le versioni Active 5 porte, con due diverse motorizzazioni: benzina e ibrida.

La Toyota Yaris 1.0 Active 5 porte con il tre cilindri a benzina, dal listino di 18.050, viene offerta a 15.300 euro per vetture immatricolate entro il 30 giugno 2021, con rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi.

In caso di disponibilità di ecoincentivi statali, invece, c’è un ulteriore contributo rottamazione se il veicolo usato è stato immatricolato prima del 1 gennaio 2011: in questo caso, il listino parte da 13.800 euro.

Con questo importo, l’anticipo è di 3.080 euro, mentre le rate mensili sono 47 da 128,35 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,92%), con prima rata a 30 giorni. La maxi rata finale ammonta a 7.245 euro; su richiesta sono disponibili assicurazioni e garanzie aggiuntive da integrare nel finanziamento.

Con le medesime condizioni, si può invece acquistare una Toyota Yaris 1.5 Hybrid Active 5 porte, con un listino che scende da 22.000 a 18.800 euro con il contributo della casa, e a 17.300 euro anche con ecoincentivo statale. Qui l’anticipo è di 3.900 euro, le 47 rate ammontano a 149,70 euro (TAN 5,99%, TAEG 7,58%), mentre la maxi rata finale è di 9.515 euro.

Vantaggi

Ci sono sconti interessanti sia per l’economica versione a benzina, che costa circa 4.250 euro in meno, sia per l’attualissima ibrida dal listino ribassato di 4.700 euro.

Poi ci sono le rate, sempre piuttosto basse, per quattro anni, sempre sotto i 150 euro al mese.

Volendo, si possono aggiungere assicurazioni e servizi nel finanziamento, a prezzi agevolati.

Svantaggi

Leggendo le note di esempio, si scopre che sono da considerare in più gli oneri finanziari, ed eventuali altri costi per accessori aggiuntivi.

La Active costa poco perché è la versione di accesso; in ogni caso, Toyota propone esempi sugli allestimenti più costosi - ma più dotati - Trend, Dynamic e Lounge.

In sintesi

Modello (esempio) Toyota Yaris 1.0 Active 5 porte Promozione Pay per Drive, ecoincentivi Scadenza 31 marzo 2021 Listino 18.050 euro Listino scontato 13.800 euro; 15.300 senza ecoincentivi Servizi aggiuntivi Assicurazioni e garanzie a richiesta Anticipo 3.080 euro Rate 47 da 128,35 euro TAN 5,99% TAEG 7,92% Maxi rata finale (VFG) 7.245 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Per l’incentivo della casa, rottamazione di un veicolo posseduto da almeno 5 mesi; per gli ecoincentivi statali, rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1 gennaio 2011