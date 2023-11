Il numero di elaborazioni su base Suzuki Jimny è in costante aumento. Diverse aziende in tutto il mondo, infatti, si stanno ormai specializzando in questo genere di modifiche per quanto riguarda il piccolo fuoristrada giapponese.

L'ultimo in ordine di tempo è quello proposto dalla Damd Design, che ha sviluppato un nuovo (non è il primo) bodykit dal nome Little G Traditional ispirato in tutto e per tutto alle linee della prima generazione di Mercedes Classe G, quella ancora a marchio Steyr Puch.

Grandi modifiche

Il kit completo è composto da 10 pezzi. Tra questi c'è, per esempio, una nuova griglia a lamelle orizzontali, abbinata a dei nuovi coprifari a maglia verticale nella parte anteriore.

Insieme a questi dettagli, il tuner si è occupato di ridisegnare interamente anche il paraurti anteriore, con uno stile a "blocchi" e fari fendinebbia rettangolari color ambra posizionati sotto ai proiettori principali.

Il posteriore della Damd Little G Traditional

Il cofano, completamente ridisegnato, è stato dotato poi di piccole luci d'ingombro negli angoli (proprio come quelle della Classe G), dotate, anche in questo caso, di coperture protettive in acciaio e abbinate a un nuovo set di specchietti laterali, con nuove modanature protettive inferiori.

Come si può vedere dalle foto, il colore scelto per il lancio del piccolo fuoristrada Suzuki modificato è il classico verde oliva originale del fuoristrada tedesco, abbinato a una particolare decalcomania sulle portiere raffigurante un cammello di profilo con la scritta "Traditional".

Suzuki Jimny Little G Traditional, gli interni Suzuki Jimny Little G Traditional, gli interni

Anche se non fa parte del kit standard, infine, in fase di presentazione Damd ha mostrato un kit di accessori extra per la Little G Traditional, comprensivo di un portapacchi con dettagli in legno sulla parte anteriore e sui lati.

Costi e disponibilità

In Giappone il costo per potersi portare a casa l'insieme di componenti per personalizzare la Suzuki Jimny è di 340.000 yen giapponesi, pari a 2.104 euro al cambio attuale, verniciatura in verde esclusa che deve essere pagata a parte per circa 500 euro.

Insieme, l'azienda offre ai clienti in fase d'acquisto anche la possibilità di personalizzare gli interni, con particolari coprisedili a quadri rossi, blu o grigi. Non è chiaro se il tutto potrà essere acquistato anche in Europa nei prossimi mesi o anni.