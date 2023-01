Dopo mesi di foto spia e rendering la tanto attesa Suzuki Jimny 5 porte fa il suo debutto all'Auto Expo 2023 in India. La nuova fuoristrada compatta è stata allungata di 34 cm per dare spazio alle due portiere posteriori aggiuntive rispetto al modello venduto anche in Italia (da noi solo come autocarro N1 a 2 posti).

Ancora non è dato sapere se e quando la Jimny 5 porte arriverà in Europa, ma è molto probabile che il suo debutto sui nostri mercati possa avvenire entro il 2023 con il motore 1.4 mild hybrid da 129 CV. Alcune indiscrezioni parlano addirittura del possibile utilizzo del motore 1.5 full hybrid da 115 CV della Suzuki Vitara.

S'allunga di 34 cm e ha il terzo finestrino laterale

La vista laterale mostra chiaramente l'allungamento del passo e della lunghezza totale (34 cm), con le inedite portiere posteriori che mostrano dimensioni ridotte rispetto a quelle anteriori, un'apertura fin quasi all'assale posteriore e una parte di finestrino apribile.

Suzuki Jimny 5 porte 2023

Un po' a sorpresa è stato mantenuto anche il terzo e piccolo finestrino laterale sul montante posteriore, già mostrato dai prototipi camuffati e utile per dare più luce ai passeggeri posteriori e al vano di carico.

In India monta il classico 1.5 benzina aspirato

La Suzuki Jimny 5 porte sarà prodotta nello stabilimento indiano Suzuki Maruti di Gurgaon e nel grande mercato asiatico sono già stati aperti gli ordini. In India l'unico motore disponibile è però lo stesso 1.5 benzina aspirato da 102 CV della Jimny 3 porte.

Suzuki Jimny 5 porte 2023

Resta ovviamente confermato anche sulla 5 porte il sistema di trazione integrale inseribile 4WD AllGrip Pro abbinato al cambio manuale a 5 rapporti.

Sul mercato indiano la nuova Suzuki Jimny 5 porte sfoggia un nuovo schermo centrale per l'infotainment da 9 pollici (sulla 3 porte attuale è da 7"), con in più la connettività wireless per Apple CarPlay e Andorid Auto.

Suzuki Jimny 5 porte, gli interni (India)

Un po' di misure

Come detto, la lunghezza della Jimny 5 porte (e 5 posti in India) è cresciuta di 34 cm rispetto alla 3 porte, passando da 3,64 metri a 3,98 metri, mentre altezza e larghezza restano invariate, rispettivamente a quota 1,72 e 1,64 metri.

Suzuki Jimny 5 porte 2023

Per ottenere questo sensibile allungamento è stato esteso il passo, esattamente di 34 cm, in modo da crescere da 2,25 metri a 2,59 metri. Anche il peso è cresciuto, esattamente di 100 kg, passando da un minimo di 1.095 kg a 1.195 kg.