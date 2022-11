L’incertezza di questo agitato periodo storico non deve spaventarci: motoristicamente parlando infatti, ancora una volta a rassicurarci ci pensa il Full-Hybrid che ormai abbiamo imparato a conoscere come un sinonimo di efficienza, libertà e affidabilità.

Per l’ultima evoluzione di questo powertrain marchiato Suzuki, abbiamo guidato la nuova Vitara Hybrid 140V, una viaggiatrice di sostanza che, grazie anche alla trazione integrale (optional), ci ha dimostrato che il suo DNA da avventuriera è ancora fortemente legato alla inarrestabile tradizione del Costruttore giapponese! Pronti a varcare i confini del “Piccolo Tibet” italiano?

2022 = 140V

Dal centro de L’Aquila abbiamo iniziato a conoscere “nel traffico” la Vitara Hybrid 140V, apprezzando da subito una delle sue doti più peculiari su di una Full-Hybrid, il cambio. Nello specifico infatti, la nuova trasmissione robotizzata AGS (ovvero Automatic Gear Shift) riesce a sentire i cambi di marcia in maniera netta e piacevole, trattandosi di un cambio che lavora con logiche tradizionali, al contrario dei soliti CVT. Non mancano poi le palette dietro al volante e quindi, la modalità manuale M quando si desidera sfruttare al massimo l’allungo o il freno motore.

E a proposito di prestazioni, il ritmo di cui sopra viene impresso dal motore a benzina, 4 cilindri a ciclo Atkinson da 102 CV a cui si aggiungono i 24,6 kW provenienti dal motogeneratore alimentato dalla batteria da 140V agli ioni di litio titanato, per un totale di 115 CV.

La componente elettrificata si affida a un pacco batterie costituito da 56 celle con raffreddamento attivo ad aria da 2,5V, per una capacità totale di 840Wh, coadiuvata da un modulo inverter che consente di convertire la tensione continua in trifase per alimentare il motogeneratore.

Sui saliscendi di Campo Imperatore, il supporto dell’elettrico si fa sentire, non soltanto in termini di spinta, ma anche in quanto a silenziosità, un modo di viaggiare che nulla ha a che fare con l’ansia da autonomia o con la ricerca spasmodica di una colonnina nelle vicinanze: qui serve solo guidare, come sin faceva una volta...

1991 = JLX

E il perfetto raccordo col passato non poteva che essere offerto da un’altra Vitara, la prima, e più precisamente quel modello di Suzuki che ha reso “mondano” il concetto di 4x4 e la Vitara... desideratissima!Garbata nelle linee, compatta e inarrestabile, piaceva a tutti, anche a coloro che il fuoristrada nemmeno sapevano cosa fosse, per non parlare del significato di SUV, acronimo ancora da coniare.

Niente elettrificazione ovviamente, ma sotto al suo cofano la Vitara JLX si faceva voler bene: il motore è infatti il 1.6 benzina 4 cilindri monoalbero in lega leggera capace di 75 CV, mentre il peso è contenuto in soli 1.010 kg.

Ma numeri a parte è nella guida che questa Suzuki conquista: su strada l’anteriore con MacPherson si fa sentire, donandole un confort niente male, ma in off-road, oltre all’assale rigido ci si diverte in qualunque condizione sfruttando anche le ridotte. Se poi lo sterrato che state affrontando è veloce e pianeggiante, allora l’euforia è assicurata grazie alla trazione soltanto posteriore, assistita dal differenziale autobloccante di serie, fenomenale!

“MOOD”

Oltre ai soliti cartoni animati il 1991 in cui ci ha portato la Vitara JLX è il momento di capolavori del cinema che in futuro sarebbero rimasti tali. Questo è infatti l’anno de “Il Silenzio degli Innocenti”, mentre in fatto di viaggi in auto Thelma&Louise va citato, senza contare Terminator 2 che spopola nelle sale e conferma che anche i sequel possono essere ganzi, mentre Point Break proietta nella stratosfera di Hollywood i mitici Keanu Reeves e l’oggi compianto Patrick Swayze.

Volendo poi buttarla sul ridere, Abbronzatissimi e Vacanze di Natale ‘91 sono una garanzia, come del resto Hot Shots, una pietra miliare del cinema tutto da ridere di quel del periodo.

Ma, sempre in tema di ricordi, il 1991 è stato anche l’anno in cui è nati il World Wide Web col suo creatore, Tim Berners-Lee, che mette on-line il primo sito. Inoltre, dalla rete finlandese, si registra la prima chiamata GSM e arriva anche Sonic, il celebre personaggio di Sega.

Ci sono però anche eventi tristi quest’anno: viene a Mancare Freddy Mercury, Magic Johnson dichiara la sua positività all’HIV e Maradona finisce sotto scandalo dopo un controllo anti doping, senza considerare che, sì, fa riflettere come proprio in questo 1991 l’Ucraina dichiara la sua indipendenza dall’Unione Sovietica.

Ritorno al Presente...

Il viaggio con Suzuki nel 1991 purtroppo, ha un inizio e una fine, ma nel nostro caso continua... nel 2022 con tutti i numerosi contenuti della Vitara 140V approfonditi nel nostro video in cui cerchiamo di mettere in luce le doti di questa Full-Hybrid compatta ma spaziosa, solida e affidabile e, volendo, anche dotata di una trazione integrale meccanica con funzione “Lock”!

La Suzuki Vitara, ve ne accorgerete, mantiene saldo il rapporto con la sua importante tradizione, innovandosi dove effettivamente serve per offrire un reale vantaggio a chi la guida, sia che vi troviate in Tibet... che in città!