I droni li vediamo già volare. Si tratta di dispositivi senza passeggeri o carico, ma presto compariranno anche quelli che trasportano pacchi e le auto saranno le prossime ad alzarsi in volo. Da anni le case automobilistiche guardano con interesse il settore aereo e gli investimenti si stanno moltiplicando, soprattutto in Giappone. Qui, dopo Toyota ed Honda, anche Suzuki ha deciso di fare sul serio.

La casa giapponese ha investito in SkyDrive Inc., una società sviluppatrice di auto volanti e droni da carico con sede a Toyota City, Prefettura di Aichi.

Filosofia tutta giapponese

La portata dell'investimento non è stata comunicata, ma nella nota ufficiale si legge che "le due società rafforzeranno ulteriormente la loro partnership, cooperando con altre aziende investitrici con l’obiettivo di puntare all'implementazione sociale di una nuova mobilità di auto volanti".

Le società lavoreranno seguendo la tradizione o, meglio, la politica di base "Sho-Sho-Kei-Tan-Bi", l’abbreviazione di cinque termini giapponesi che possono essere tradotti con: “più compatto, di meno, più leggero, più contenuto, più ordinato”. Si tratta di concetti alla base della cultura manifatturiera di Suzuki, chiamata Monozukuri.

Una domanda destinata ad aumentare

Per Suzuki la mobilità aerea rappresenta un ulteriore campo di business. La casa, lo ricordiamo, è tra le poche attive in diversi settori legati al trasporto, non solo via terra, attraverso le auto e le moto, ma anche via mare.

"Suzuki contribuirà a formare la futura società della mobilità, in cui il trasporto personale e la mobilità eco-compatibile saranno richiesti", specifica la nota. Ma quando vedremo queste auto volare? La risposta potete leggerla qui.