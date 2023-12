Se esistesse una classifica delle auto più trasformiste della storia probabilmente la Suzuki Jimny concorrerebbe per la prima posizione. Il piccolo fuoristrada giapponese, specialmente con l'ultima generazione, si è trasformato e trasformato innumerevoli volte, spesso ispirandosi a modelli ben più imponenti. E costosi.

Questa volta l'occhio è strizzato alla Ford Bronco, con un kit estetico comprensivo di numerosi dettagli che rendono la Jimny molto - e molto - simile al 4x4 statunitense. Richiamando sia la generazione attualmente sul mercato, sia le precedenti. Ecco come.

I giusti ritocchi

A firmare il bodykit è la giapponese Damd, specializzata nel trasformare la Suzuki Jimny. Prima del cambio di connotati in salsa Ford Bronco infatti abbiamo visto elaborazioni ispirate a Land Rover Defender, Mercedes Classe G e G 63 AMG. Giusto per fare qualche esempio.

Anche questa volta l'elaborazione - basata sulla Jimny 3 porte e non sulla 5, presentata a inizio 2023 in India - riguarda esclusivamente gli esterni, con nuova mascherina grigia a integrare i gruppi ottici circolari e la scritta Damd al centro. Nuovo è anche il paraurti anteriore. I parafanghi laterali sono in tinta con la carrozzeria oppure si possono rimuovere del tutto, per dare un aspetto più snello alla Jimny. Le modifiche riguardano anche il tetto, con la parte removibile verniciata con colore a contrasto, mentre al posteriore - oltre all'immancabile ruota di scorta - si può avere anche una piccola scaletta. Infine ci sono gli speciali cerchi cromati con classici coprimozzi centrali, in pieno stile USA.

Suzuki Jimny, la trasformazione in Ford Bronco Suzuki Jimny, la trasformazione in Ford Bronco

La personalizzazione permette di scegliere tra vari colori per la carrozzeria, tutti con tinte pastello. Voi quale scegliereste?

Come spesso accade con le preparazioni firmate Damd il prezzo della trasformazione della Suzuki Jimny non è per nulla elevato: 228.000 yen, pari a circa 1.462 euro. Se poi volete anche la verniciatura bisogna aggiungere altri 65.000 yen, circa 416 euro.

Ah, dimenticatevi il motore V6 EcoBoost biturbo da 335 CV, sotto il cofano della Jimny/Bronco rimane il 1.5 benzina aspirato da 102 CV, abbinato naturalmente alla trazione integrale.