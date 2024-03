La nuova Land Cruiser non è l'unico fuoristrada Toyota in arrivo nel prossimo futuro. Da tempo si continua a parlare di una "baby Land Cruiser", ossia un modello compatto della Casa nipponica che potrebbe diventare una concorrente diretta della Suzuki Jimny.

Dopo aver raccolto le voci degli scorsi mesi, ecco come potrebbe essere.

DNA da vera Cruiser (un po' Land e un po' FJ)

Le forme della Land Cruiser in miniatura dovrebbero basarsi sul concept Compact Cruiser EV, un fuoristrada compatto elettrico dalle linee squadrate e futuristiche che, per certi aspetti, ricorda da vicino la FJ Cruiser venduta (non in Italia) dal 2006 al 2022.

Toyota "Baby" Land Cruiser, il render di Motor1.com

La mini Land Cruiser dovrebbe essere equipaggiata con un sistema di trazione integrale permanente, oltre a poter contare su un telaio robusto (forse a longheroni) derivato dalla piattaforma TNGA del marchio giapponese.

Per quanto riguarda le dimensioni e lo stile, ci si aspetta una carrozzeria a cinque porte con una lunghezza di circa 4,35 metri e una larghezza di 1,86 metri. Queste dimensioni sono simili a quelle della Suzuki Jimny a passo lungo, introdotta in India alla fine del 2023 ma ancora non prevista in Europa.

Motori elettrificati

Sul fronte del powertrain, ci si aspetta un sistema ibrido, sebbene non sia stato ancora specificato se mild, full o plug-in, anche se le dimensioni compatte della Toyota potrebbero far pensare principalmente alle prime due tipologie di elettrificazione. E non è da escludere l'adozione di una motorizzazione puramente elettrica, come quella mostrata sul concept.

La chiave per la competitività di un veicolo di questo genere sul mercato globale sarà sicuramente il prezzo. Toyota mira a mantenere il costo relativamente basso, in linea con quello della Suzuki Jimny. Attualmente, in Italia, la versione Pro (autocarro N1) della Jimny ha un prezzo di partenza di 27.700 euro.

Toyota "Baby" Land Cruiser, il dettaglio del render di Motor1.com Suzuki Jimny 5 porte

La Casa nipponica non ha ancora parlato di una data ufficiale, ma si prevede che il primo mercato in cui sarà lanciata questa nuova "mini Land Cruiser" sarà quello del Sud-Est asiatico, dato che, secondo quanto comunicato dal brand, dovrebbe essere prodotta in Thailandia. Successivamente, potrebbe arrivare anche in Europa.