A partire dal 2025 la Suzuki non venderà più in Europa e quindi anche in Italia la piccola Ignis, la wagon Swace e la fuoristrada Jimny. Il costruttore giapponese ha preso questa decisione per poter rientrare nei nuovi e più stringenti limiti di emissioni di CO2 imposti dall'Unione europea proprio a partire dal 2025.

In pratica Suzuki riduce la gamma europea dei suoi modelli a benzina, mild hybrid e full hybrid per evitare di dover pagare le inevitabili multe previste per chi sfora i nuovi limiti di emissioni. La nuova media in vigore dal 2025 è quella dei 93,6 g/100 km di CO2 WLTP, contro i precedenti 95,0 g/km NEDC.

Dal 2025 solo Across, S-Cross, Swift e Vitara, poi l'elettrica

Dal prossimo anno la gamma auto di Suzuki sarà composta quindi da Swift, S-Cross, Vitara e Across, quindi con il 100% di motorizzazioni elettrificate che include mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid. Il tutto in attesa della prima Suzuki elettrica che dovrebbe arrivare in Europa sul finire del 2025.

Suzuki eVX Concept Suzuki Vitara Suzuki S-Cross

Ancora non ci sono anticipazioni ufficiali sulla Suzuki elettrica, ma le ultime indicazioni fornite con la presentazione del concept eVX in India parlano di un lancio globale proprio nel 2025, con batteria da 60 kWh e un'autonomia di 550 km. La versione di serie della eVX sarà la prima di cinque novità elettriche che Suzuki ha annunciato entro il 2030.

Suzuki Swift Suzuki Across

Addio anche alla Swift Sport

Nell'annunciare l'addio a Ignis, Swace e Jimny la Casa ha anche anticipato che non svilupperà una versione sportiva della Swift, quella Swift Sport che negli ultimi anni si è creata una sua nicchia di appassionati, ma che rischia di incidere negativamente sulla media della CO2 emessa in gamma.

Suzuki Ignis Suzuki Swace

Suzuki Jimny Suzuki Swift Sport (2020)

Ricordiamo che Suzuki non è sola nel calcolo della CO2 emessa dalle sue auto in Europa, ma fa media con la gamma di Mazda, Subaru e Toyota, tutti costruttori impegnati nell'elettrificazione dei modelli.

Qui sotto trovate invece i dati di vendita di Suzuki nel mercato dell'Europa allargata a 28 Paesi da gennaio a maggio 2024, mercato nel quale il gruppo nipponico occupa la tredicesima posizione.

Vendite Suzuki in Europa, gennaio-maggio 2024