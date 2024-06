Volkswagen presenta il facelift della sua sportiva di punta: la Golf R, che sarà disponibile anche come Variant e come esclusivo modello speciale "Black Edition" in alcuni marcati, Italia compresa.

I ritocchi all'esterno sono pochi, ma sotto pelle rispetto al modello precedente ha una potenza aumentata di 10 kW (13 CV) a 333 CV. Noi vi abbiamo raccontato come va in una prova-anteprima organizzata da Volkswagen con veicoli di pre-serie che ritrovate qui sotto, intanto ecco tutti i dettagli sul restyling.

Volkswagen Golf R (2024), gli esterni

Come di consueto, Volkswagen ha lasciato gli esterni quasi intatti, cambiandoli solo con sottili ritocchi. Le novità si riscontrano soprattutto nel frontale ridisegnato, con le vistose barriere d'aria laterali e i nuovi fari già noti dal facelift della Golf normale, collegati da una barra illuminata. Tutti i modelli Golf R, infatti, sono ora dotati di serie di fari LED Plus. Per la prima volta, inoltre, la R ha anche un logo Volkswagen illuminato nella parte anteriore.

Le modifiche al posteriore si limitano a un nuovo design dei fari, che ora sono disponibili con luci di benvenuto personalizzabili. I modelli con il "Performance Package" si riconoscono anche nella parte posteriore per uno spoiler sul bordo del tetto particolarmente grande, che ottimizza la deportanza.

L'impianto di scarico rimane l'abituale versione standard a quattro flussi, ma anche l'impianto Akrapovic opzionale, che ora ha un suono un po' più rauco. L'aspetto dell'accattivante diffusore potrebbe però essere in qualche modo rovinato da un gancio di traino, poiché la Golf R è disponibile per la prima volta con un gancio di traino che può trainare fino a 1.900 kg.

Il modello speciale, il top di gamma Black Edition, è ovviamente tutto nero. I loghi sono stati anneriti, così come le pinze dei freni, i fari e le finiture dei terminali di scarico. Di serie ha cerchi "Estoril" da 19 pollici, ovviamente neri, mentre come optional sono disponibili quelli forgiati neri "Warmenau". Sempre presente anche il "Performance Package", che non solo rende la Golf veloce fino a 270 km/h, ma dispone anche delle modalità di guida aggiuntive "Drift" e "Special".

Volkswagen Golf R Black Edition Volkswagen Golf R (2024) Volkswagen Golf R Variant (2024)

Volkswagen Golf R (2024), gli interni

I maggiori progressi sono stati compiuti negli interni e in particolare nell'infotainment. La Golf R si affida ora anche al sistema di infotainment di ultima generazione, con un ampio display indipendente e un menù di navigazione completamente rivisto.

Come abbiamo potuto constatare di persona, il nuovo sistema non solo funziona sempre senza problemi, ma è anche strutturato in modo molto più chiaro e offre la possibilità di memorizzare molte funzioni come preferite.

Il "Digital Cockpit Pro" delle versioni con pacchetto Performance è stato ampliato con un nuovo sensore di accelerazione e un cronometro GPS. Per quanto riguarda il volante, i pulsanti continueranno a essere toccati anziché premuti.

Volkswagen Golf R (2024), gli interni

Volkswagen Golf R (2024), i motori

Anche la potenza del motore è stata modificata, ora è di 333 CV. In questo modo la Golf R 333 diventa il modello speciale "20 Years R" e la Golf R 333 un modello standard. La coppia massima di 420 Nm è rimasta invariata e per la prima volta questa potenza è disponibile anche nella Golf R Estate.

I tempi da 0 a 100 km/h sono scesi a 4,6 e 4,8 secondi per la Estate. Anche la velocità massima può essere aumentata di 20 km/h, raggiungendo i 270 km/h nell'ultima generazione con il "pacchetto performance". Si tratta di 1,7 km/h in più rispetto al passato.

I cerchi forgiati da 19 pollici sono denominati "Warmenau", un quartiere di Wolfsburg, e, con un peso di soli otto chilogrammi per cerchio, sono più leggeri di circa il 20% rispetto ai cerchi in lega analoghi. Per quanto riguarda le sospensioni, è stato rimesso a punto il gestore della dinamica di guida, che mette in rete tutti i sistemi rilevanti. Con il gestore della dinamica di guida, le funzioni elettromeccaniche della trazione integrale, il bloccaggio elettronico del differenziale e i componenti della dinamica laterale degli ammortizzatori DCC vengono controllati in modo coordinato durante ogni manovra di guida.

Inoltre, integra la trazione integrale 4MOTION con R-Performance Torque Vectoring. La Golf R offre i profili di guida "Comfort", "Sport", "Race" e "Individual", nonché, in combinazione con il Performance Package, "Special" e "Drift". Questa gamma è ora ampliata dal profilo di guida "Eco", che rende ancora più sostenibili i viaggi di piacere. Tutti i profili sono stati rimessi a punto e il profilo "R" è stato notevolmente affinato.

Volkswagen Golf R (2024), i prezzi

I prezzi esatti non sono ancora stati comunicati. Tuttavia, abbiamo appreso che la nuova Golf R sarà offerta in Germania a un prezzo inferiore rispetto al passato (in precedenza si aggirava intorno ai 55.000 euro) nonostante le maggiori prestazioni, il DCC di serie e i miglioramenti.