Volkswagen lancia il full hybrid su Golf e T-Roc

Volkswagen amplia l'offerta di motorizzazioni elettrificate in Italia con il debutto del nuovo full hybrid su Golf e T-Roc. La casa tedesca ha aperto le prevendite della versione da 170 CV, una soluzione pensata per chi cerca consumi più contenuti e la possibilità di viaggiare spesso in modalità elettrica senza dover collegare l'auto a una presa di ricarica.

Le prime consegne sono previste per l'autunno, quando arriverà anche una variante meno potente da 136 CV.

Come funziona il nuovo sistema ibrido

Il cuore della nuova motorizzazione è il motore a benzina 1.5 TSI evo2, affiancato da due unità elettriche e da una batteria agli ioni di litio da 1,6 kWh collocata sotto il pianale posteriore. L'accumulatore si ricarica automaticamente durante la guida grazie al recupero dell'energia in frenata e al lavoro del motore termico, eliminando la necessità di una ricarica esterna.

10 Fonte: Volkswagen

Il sistema gestisce in autonomia tre modalità di funzionamento. Alle basse velocità la trazione può essere affidata esclusivamente al motore elettrico, mentre nelle fasi di maggiore richiesta di potenza il quattro cilindri lavora insieme all'unità elettrica. A velocità più elevate, invece, il motore a benzina diventa il principale responsabile della trazione, con il motore elettrico che interviene per migliorare accelerazione ed efficienza. La potenza complessiva è di 170 CV, la coppia raggiunge 309 Nm e la Golf accelera da 0 a 100 km/h in 7,5 secondi.

Secondo i dati dichiarati da Volkswagen, la Golf Hybrid registra un consumo medio omologato di 4,6 l/100 km ed emissioni di 104 g/km di CO2, mentre la T-Roc Hybrid si attesta a 5,1 l/100 km e 117 g/km di CO2.

Volkswagen Golf full hybrid, prezzi e allestimenti

La Volkswagen Golf Full Hybrid è proposta in Italia con tre allestimenti.

Style: la versione d'ingresso punta su comfort e tecnologia, con climatizzatore automatico trizona, fari IQ.LIGHT LED Performance con logo e listello anteriore illuminati, cerchi in lega Nottingham da 17 pollici, illuminazione ambiente a 30 colori, rivestimenti in tessuto e ArtVelours, retrocamera e sedile guida ergoActive regolabile elettricamente in 14 posizioni con funzione massaggio.

R-Line: con un sovrapprezzo di appena 200 euro, la R-Line aggiunge un'impronta più sportiva grazie a paraurti dedicati con inserti nero lucido, minigonne laterali, cerchi Coventry da 17 pollici, cristalli posteriori oscurati, sedili sportivi con poggiatesta integrato, sterzo progressivo e selettore delle modalità di guida. Sulla Full Hybrid non è previsto l'assetto ribassato presente sulle altre motorizzazioni.

R-Line Plus: al vertice dell'offerta si colloca la R-Line Plus, che completa la dotazione con cerchi York da 18 pollici, sistema di accesso e avviamento senza chiave Keyless Entry & Go, impianto antifurto, assistente automatico per gli abbaglianti Light Assist, sistema Park Assist Pro con controllo da remoto e vernice metallizzata di serie.

Volkswagen Golf full hybrid Foto di: Volkswagen

La nuova Golf Hybrid è già ordinabile negli allestimenti Style, R-Line e R-Line Plus, con prezzi a partire da 39.250 euro.

Allestimento Prezzo 1.5 TSI Hybrid Style Da 32.950 euro 1.5 TSI Hybrid R-Line Da 39.450 euro 1.5 TSI Hybrid R-Line Plus Da 39.750 euro

Volkswagen T-Roc full hybrid, prezzi e allestimenti

La Volkswagen T-Roc Full Hybrid è disponibile in Italia con due allestimenti:

Style: l'allestimento Style punta su eleganza, tecnologia e comfort. Rispetto alla versione Life aggiunge cerchi in lega Torino da 18 pollici, illuminazione ambientale interna con 30 tonalità, climatizzatore automatico Climatronic a tre zone e Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici. La dotazione comprende i gruppi ottici IQ.LIGHT LED Performance con listello orizzontale e loghi illuminati, il tetto a contrasto, cristalli posteriori oscurati e inserti cromati nell'abitacolo. Sono inoltre inclusi il sistema Keyless Entry con antifurto, il Park Assist Plus, il sedile guida ergoActive con funzione massaggio e volante e sedili anteriori riscaldabili.

R-Line: l'allestimento R-Line aggiunge un'impostazione più sportiva rispetto alla Style, con un design esterno dedicato caratterizzato da paraurti specifici con inserti nero lucido, cerchi in lega Coventry da 18 pollici e battitacco con logo R. L'abitacolo si distingue per il cielo nero, la pedaliera sportiva con inserti in acciaio, i sedili anteriori sportivi R-Line e il volante sportivo. Completano la dotazione l'assetto sportivo, lo sterzo progressivo e il tetto in tinta con la carrozzeria, per un look più dinamico e orientato alla guida.

Volkswagen T-Roc full hybrid Foto di: Volkswagen

La T-Roc Hybrid, invece, è disponibile nelle versioni Style e R-Line, con un listino che parte da 42.650 euro.

Allestimento Prezzo 1.5 TSI Hybrid Style Da 42.650 euro 1.5 TSI Hybrid R-Line Da 43.750 euro