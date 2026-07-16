Nuova Kia Stonic: prezzi, motori e promo di luglio 2026

Nel panorama dei B-SUV, dove la concorrenza è sempre più numerosa, la Kia Stonic continua a rappresentare una delle proposte più interessanti ed equilibrate per chi cerca un'auto compatta, ben equipaggiata e dai costi di gestione contenuti.

Il modello coreano mantiene un'impostazione semplice ma moderna e, grazie alla promozione di luglio 2026, torna al centro dell'attenzione con un prezzo di partenza particolarmente competitivo di 16.950 euro.

Design compatto e abitacolo funzionale

Lunga poco più di 4,14 metri, la Kia Stonic è pensata per muoversi con facilità in città senza rinunciare alla praticità nei viaggi. Lo stile conserva il frontale con la tipica calandra Tiger Nose, fari Full LED nelle versioni più ricche e numerose possibilità di personalizzazione della carrozzeria, anche con tetto a contrasto.

Kia Stonic (2026), la prova di Motor1.com Foto di: Motor1 Italy

All'interno l'abitacolo privilegia ergonomia e semplicità d'uso, con un sistema multimediale touchscreen compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, strumentazione digitale e numerosi vani portaoggetti.

Motore turbo mild hybrid e dotazioni

In Italia la gamma ruota attorno al tre cilindri 1.0 T-GDi benzina, sia "puro" che a GPL o con tecnologia mild hybrid a 48 Volt, disponibile con cambio manuale intelligente oppure automatico a doppia frizione DCT.

80 Fonte: Motor1 Italy

La soluzione mild hybrid permette di contenere consumi ed emissioni senza modificare le abitudini di utilizzo. Sul fronte della sicurezza sono presenti i principali sistemi di assistenza alla guida, tra cui mantenimento della corsia, frenata automatica d'emergenza, riconoscimento dei segnali stradali e cruise control, a seconda dell'allestimento.

La promozione di luglio 2026

Fino al 31 luglio 2026 Kia propone la Stonic 1.0 T-GDi Urban a partire da 16.950 euro aderendo al finanziamento Scelta Kia. L'offerta prevede un anticipo di 3.260 euro, 35 rate da 119 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,24% e una maxi rata finale (Valore Futuro Garantito) di 13.452 euro.

Il prezzo promozionale è ottenuto grazie ai contributi della casa e della rete commerciale aderente e rappresenta uno sconto significativo rispetto al listino di 22.800 euro. Come sempre, prima della sottoscrizione è consigliabile consultare tutte le condizioni economiche e contrattuali presso le concessionarie aderenti.