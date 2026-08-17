Mercedes non abbandonerà il V8, ma una nuova C63 potrebbe non arrivare

Nell’ultimo anno, le Case automobilistiche hanno consolidato i loro piani per mantenere in vita il motore termico nel prossimo futuro. Come Mercedes che, una volta ancora, ha confermato che il motore V8 rimarrà in circolazione per ancora tanti anni.

Il responsabile della gestione prodotto e della formazione globale di Mercedes Klaus Rehkugler, in un’intervista rilasciata a CarExpert, ha dichiarato che il V8 “rimane molto popolare in Nord America e Medio Oriente”.

"Nel complesso, credo che ci sia una domanda globale sufficiente per mantenere in vita il V8 per almeno altri 10 anni, ma forse non così tanto in Europa, dove le severe normative sulla CO2 sono molto restrittive e punitive."

Vecchio Continente, vecchi problemi

Le normative europee stanno penalizzando le auto più sportive, andando oltre il solo tema delle emissioni. Tutte infatti devono rispettare rigidi limiti di decibel e includere avvisi relativi ai limiti di velocità.

Motore V8 biturbo da 4,0 litri della Mercedes-AMG C63 Coupé del 2019.

Mercedes-AMG C63 con V8: quando arriverà?

Sebbene Mercedes abbia grandi piani per continuare a costruire motori V8, resta ancora da capire se la Casa ne monterà uno sulla prossima C63 AMG. La berlina sportiva a quattro porte rimane apprezzata in diversi mercati, ma Rehkugler ha ammesso che l’azienda difficilmente riuscirebbe a recuperare i costi di sviluppo a questo punto del ciclo di vita dell’attuale Classe C.

Secondo il responsabile della gestione prodotto, Mercedes offrirà invece una “vera auto ad alte prestazioni con motore V8 sotto forma di CLE coupé e cabrio”. La Casa è stata esplicita nell’ammettere che l’ibrido a quattro cilindri dell’attuale generazione della C63, ormai uscente, si è rivelato un passo falso per il marchio.

33 Fonte: Chris Rosales / Motor1

Non è chiaro se la prossima generazione della Classe C offrirà un V8. Potrebbe trattarsi di una nuova AMG o di un allestimento di alta gamma, ma se Mercedes continuerà a produrre V8, inserirne uno nella nuova Classe C avrebbe senso.