Addio restomod, ora Totem punta in alto e porta anche un V12

Dimenticate le auto d'epoca "pimpate" o le riedizioni nostalgiche costruite partendo da vecchi telai. A Pebble Beach 2026, nel tempio del collezionismo mondiale, Totem Automobili firma il proprio manifesto di indipendenza e cambia marcia.

L'azienda italiana annuncia il passaggio ufficiale al ruolo di Boutique Manufacturer, presentando Tiziano: un'architettura tecnica inedita e proprietaria che segna l'addio definitivo al concetto di restomod e all'uso di vetture donatrici. L'obiettivo è chiaro: creare auto da zero, sviluppando internamente monoscocca, sospensioni e powertrain per competere direttamente con le atelier d'alta sartoria meccanica più rinomate al mondo.

Un cuore in carbonio

Alla base del progetto Tiziano c'è un'impostazione concettuale tipica del miglior design automobilistico italiano: separare nettamente l'ossatura tecnica dall'abito estetico. La piattaforma ruota attorno a una monoscocca centrale in fibra di carbonio, abbracciata da due telai ausiliari in alluminio e completata da una struttura tubolare superiore. Questo schema permette di realizzare carrozzerie chiuse o scoperte senza toccare la rigidità o la geometria del telaio.

5 Fonte: Totem Automobili

Ma la vera forza sta nella flessibilità propulsiva. L'architettura è stata pensata fin dal primo schizzo per ospitare tre anime totalmente diverse: un V12 aspirato, un V6 biturbo oppure un propulsore Full Electric. Schema che riprende in parte quello della Totem che già conosciamo.

V12 e cambio manuale

La prima incarnazione di questo nuovo corso si chiama Serie T12 ed è anche la più viscerale. Al centro del vano motore batterà un V12 aspirato firmato Italtecnica (i cui dati prestazionali rimangono ancora top secret in attesa del completamento dello sviluppo). Niente cambi a doppia frizione: la potenza viene scaricata a terra tramite un classico cambio manuale a 6 marce in configurazione transaxle al posteriore, abbinato a un differenziale autobloccante e a una frizione idraulica bidisco.

La Giulia GTA di Totem Automobili

A livello dinamico, la Tiziano di Totem Automobili adotta soluzioni ereditate direttamente dal motorsport d'altissimo livello. Troviamo infatti uno schema schema pushrod e rocker su entrambi gli assi, realizzato in ERGAL 7075 T6. Gli ammortizzatori sono regolabili elettronicamente direttamente dal posto guida, mentre la distribuzione dei pesi sfiora la perfezione con un bilanciamento 45% all'anteriore e 55% al posteriore. L'impianto frenante, firmato Brembo, sfrutta pinze fisse a sei pistoncini davanti e quattro dietro, abbinate a dischi in acciaio o in materiale carboceramico.

Totem Automobili Giulia Euforia Foto di: Totem Automobili

Tre anime

Dalla medesima base tecnica nasceranno tre modelli con personalità nettamente distinte:

T12 Corsa: l'anima più cruda, con linee tese, aerodinamica spinta ed elementi meccanici a vista.

T12 Lunga: ispirata alle grandi sportive endurance, con volumi allungati e muscolosi orientati alla massima efficienza aerodinamica.

T12 Turismo: la reinterpretazione elegante e sinuosa della gran turismo all'italiana, focalizzata su proporzioni e bellezza senza tempo.

Tiziano, la nuova meccanica di Totem Automobili Foto Di: Totem Automobili Tiziano, la nuova meccanica di Totem Automobili Foto Di: Totem Automobili

Il vero debutto su strada (e in societa) avverrà nel corso del 2027, quando Totem svelerà ufficialmente il rolling chassis della T12 completamente marciante ma volutamente spogliato della carrozzeria, lasciando la fibra di carbonio e l'urlo del V12 esposti agli occhi del mondo.