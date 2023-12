Totem Automobili si ripete. Dopo la GT Electric, ecco la GTSuper, il “remake” in chiave moderna della mitica Alfa Romeo GT Tipo 105. A differenza della prima, però, questa è esclusivamente endotermica, con un V6 che può raggiungere i 750 CV nelle configurazioni più esagerate.

Un restomod unico al mondo firmato dal Costruttore veneziano, che in queste foto mostra “Artemide”, l’esemplare numero 4 della GT Super.

Vintage e moderna al tempo stesso

A caratterizzare la GTSuper sono le linee chiaramente ispirato alla tradizione di coupé Alfa Romeo di oltre mezzo secolo fa. I fari LED circolari, però, danno un tocco di modernità e non mancano comfort del presente come i freni Brembo, gli specchietti regolabili elettricamente e l’infotainment da 3,5” con Google Maps, radio DAB+ e Bluetooth.

Totem Automobili GTSuper Un dettaglio dei sedili della Totem Automobili GTSuper

A bordo troviamo i sedili vintage con intelaiatura in fibra di carbonio e look vintage, un risultato della collaborazione tra Sabelt e Totem. Naturalmente, i rivestimenti e le colorazioni sono tutte su misura per adattarsi ai gusti dei clienti più esigenti.

Leggera e velocissima

L’esemplare che vedete in foto ha il telaio 04 e il motore ITV61, il quale è stato denominato “Artemide”. Si tratta della prima versione a benzina, dopo i primi tre esemplari 100% elettrici. Sotto al cofano c’è un 2.8 V6 biturbo creato da Italtecnica Engineering dal peso di 179 kg.

Totem Automobili GTSuper, il 2.8 V6

Soprannominato “Gloria”, si può avere nelle versioni da 600 CV e 700 Nm (con limitatore a 7.500 giri) o, volendo esagerare, in quella da 750 CV e 850 Nm (ITV62 con limitatore a 8.500 giri). A prescindere dalla variante scelta, l’Alfa Romeo – pardon, Totem – ha il cambio manuale 6 marce abbinato alla trazione posteriore con differenziale autobloccante.

In totale, l’auto pesa 1.180 kg e raggiunge una velocità massima di 250 km/h. Sconosciuti i dati di accelerazione e ripresa, anche se con le potenze in gioco è facile immaginarsi uno 0-100 km/h bruciato in meno di 4 secondi.