Conosciamo in anticipo la piccola Fiat da 15.000 euro del 2028

Il nome di progetto è E-Car, ma dietro a quella che può sembrare una sigla un po' asettica si nasconde una delle auto più importanti del gruppo Stellantis, sia come base per l'erede ideale della Fiat Panda che della Citroen 2CV, oltre che di un terzo modello non ancora svelato.

La piccola elettrica che è una delle grandi novità del piano strategico di Stellantis "FaSTLAne 2030" sarà prodotta a Pomigliano d'Arco (NA) dal 2028, nello stabilimento Gianbattista Vico dove nasce da anni la Fiat Panda (ora Fiat Pandina), assieme alle tre "sorelle" con piattaforma E-Car. Per conoscerla un po' meglio e con qualche anno di anticipo abbiamo deciso di realizzare un render che ne prefigura le forme, accompagnata da tutte le info e indiscrezioni al momento disponibili.

Linee semplici ed economiche

Partiamo proprio dalle forme della piccola elettrica Fiat, che potrebbe chiamarsi a sua volta Pandina, Pandina Elettrica o Quattrolino e raccogliere in appena 3,7 metri di lunghezza la storica eredità delle piccole Fiat, dalla prima Fiat 500 "Topolino" alla Fiat Nuova 500, passando per la mitica e prima Fiat Panda del 1980 disegnata da Giugiaro.

Piccola Fiat elettrica da 15.000 euro (2028), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Per contenere costi industriali e prezzo di listino potrebbe essere davvero a 3 porte come la prima Panda, con linee squadrate e nette come quelle viste sul concept IPPO con cui l'ISIA Roma Design ha conquistato il contest FIAT "Think Inside the Box / Think Outside the Box" dedicato all’auto del futuro.

Le grandi portiere laterali sono pensate per facilitare ingresso e uscita dei passeggeri, mentre i pannelli carrozzeria dalle forme semplici e lineari sono studiate sempre per ridurre i costi produttivi. I fari anteriori sporgenti e con luci a LED, a loro volta dalle forme rettangolari, sembrano trovare conferma anche dal teaser ufficiale del concept Citroen ispirato alla storica 2CV, che scopriremo al Salone di Parigi.

Il teaser della nuova Citroen 2CV Foto di: Stellantis

Possibile anteprima a Parigi in autunno

Sempre al Mondial de l'Auto parigino (12-18 ottobre 2026) dovrebbe debuttare anche una prima versione concettuale della futura Fiat elettrica, che però diventerà un'auto di serie solo nel 2028.

In autunno sapremo esattamente quanto del nostro render potrà essere trasposto nella versione definitiva della nuova "Pandina Elettrica".

Prezzo intorno ai 15.000 euro

Le poche altre informazioni disponibili sula E-Car di Fiat, che sarà prodotta a fianco della Pandina Hybrid ancora per qualche anno, riguardano il prezzo che "sarà intorno ai 15.000 euro", come ha confermato Emanuele Cappellano, responsabile per l'Europa di Stellantis, durante il Tavolo Automotive del MiMIT.

Fotogallery: Piccola Fiat elettrica da 15.000 euro (2028), il render di Motor1.com 4 Fonte: Motor1.com

Possibile quindi un solo livello di potenza per il motore elettrico e una batteria non oltre i 30 kWh con cui percorrere almeno 220 km o poco più. I posti a bordo potrebbero essere solo quattro per ridurre anche i costi di omologazione.