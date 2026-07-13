I nuovi SUV Fiat si mostrano nel primo video ufficiale

Un ufficio anagrafe, un funzionario intento a registrare due nuovi "arrivi" e Olivier Francois che si presenta allo sportello per completare la procedura. È questo lo scenario scelto da Fiat per presentare Grizzly e Grizzly Fastback.

Nel video realizzato per il 127esimo anniversario del marchio, una normale pratica amministrativa si trasforma in un test drive improvvisato, con i due modelli protagonisti di una presentazione insolita pensata per celebrare l'ingresso di due nuove vetture nella gamma dedicata alle famiglie.

Due modelli, due interpretazioni dell'auto di famiglia

Dietro la trovata narrativa del video, che il CEO di Fiat Olivier Francois ha pubblicato su Linkedin, si nasconde il debutto di due modelli che ampliano l'offerta globale della casa torinese. Grizzly, lo ricordiamo, è un SUV lungo 4,4 metri progettato per privilegiare spazio, comfort e praticità nell'utilizzo quotidiano, mentre Grizzly Fastback cresce fino a 4,5 metri e propone una linea più filante senza rinunciare all'abitabilità interna e a un bagagliaio da 600 litri.

8 Fonte: Fiat

Con queste due novità, quindi, Fiat punta a soddisfare esigenze differenti, offrendo la stessa filosofia di vettura familiare in due carrozzerie distinte.

Debutto a Parigi e lancio entro la fine del 2026

Grizzly e Grizzly Fastback saranno disponibili con motori a benzina, mild hybrid e completamente elettrici, con potenze fino a 145 CV. In base al mercato saranno proposti con cambio manuale o automatico e saranno disponibili in sette colori.

La prima apparizione pubblica è in programma al Salone di Parigi del prossimo ottobre, mentre la commercializzazione inizierà nell'ultimo trimestre del 2026.