Ci sono importanti novità sulla nuova Mazda MX-5

Forse bisogna ancora trovare nel mondo qualcuno che non ami, o per lo meno provi un qualche tipo di affetto, la Mazda MX-5. Inno alla semplicità e leggerezza, sublime piacere di guida e il fascino di avere il cielo come tetto. Una storia che dura da 37 anni e destinata a durare per sempre, anche con la nuova generazione. Quella che potrebbe rappresentare la più grande rivoluzione nella storia della spider giapponese.

Intervistato da auto moto und sport infatti l'amministratore delegato di Mazda, Masahiro Moro, ha confermato per la prima volta che la prossima generazione della MX-5 sarà offerta anche con una motorizzazione elettrica.

La grande sfida

Apriti cielo! Peccato di lesa maestà! Fermi tutti, perché Moro ha già messo i puntini sulla "i", assicurando che gli ingegneri stanno lavorando per non tradire il DNA dell'auto.

"La nuova generazione deve essere pronta anche per uno scenario senza motore a combustione. La sfida per noi è rendere la struttura di base più leggera senza utilizzare materiali esotici come la fibra di carbonio".

Nuova Mazda MX-5, il nostro render Foto di: Motor1.com

La leggerezza tipica della Mazda MX-5 rimane quindi al centro dello svilupppo della nuova generazione, che punta a un peso compreso tra 1.000 e 1.200 kg. Ci vogliamo credere ma sappiamo anche come non sia facile. C'è da capire se il focalizzarsi sulla leggerezza inficerà in qualche modo sull'autonomia: batterie piccole per risparmiare kg non permettono di percorrere tanti chilometri con una ricarica. Staremo a vedere.

Mazda MX-5, gli interni Foto Di: Motor1 Italy Mazda MX-5 Foto Di: Motor1 Italy

Rimane la benzina

Se quindi l'elettrico sembra ormai pronto ad affacciarsi anche sul cortile della Mazda MX-5, sarà accompagnato da classiche unità termiche - nello specifico il 2.5 Skyactiv-Z benzina - ed elettrificate, anche se queste ultime non sono ancora certe perché, come dichiarato qualche tempo fa Christian Schultze, Direttore Ricerca e Operazioni di Mazda Motor Europe, bisogna capire se i vantaggi (taglio di conumi ed emissioni) si dovessero rivelare superiori agli svantaggi (aumento di peso). Comunque sia la nuova Mazda MX-5 non arriverà prima del 2028.

Se vi manca il fresco provate a rinfrancarvi con la prova della Mazda MX-5 sulla neve