La Skoda Octavia si prepara a cambiare così

La Skoda Octavia si prepara a un aggiornamento importante sia dal punto estetico che tecnico. Atteso nel 2027, il restyling si dovrebbe concentrare soprattutto sul frontale, dove il linguaggio stilistico "Modern Solid" porterà una calandra ridisegnata, gruppi ottici rivisti e paraurti più scolpiti.

Oltre al design, sono attesi importanti miglioramenti per infotainment e connettività, mentre sotto il cofano dovrebbe esserci una versione plug-in hybrid più evoluta, con maggiore autonomia elettrica.

L'eredità "Modern Solid"

I prototipi della Octavia Wagon restyling sono stati avvistati in fase di test nelle scorse settimane. Partendo da queste immagini, il nostro render immagina una station wagon più moderna e grintosa, in linea con il nuovo corso stilistico del marchio.

Skoda Octavia restyling (2027), il render di Motor1.com Foto di: Motor1.com

Il frontale rappresenta il cambiamento più evidente. La classica calandra Skoda evolve con una forma più tridimensionale e marcata, mentre i fari adottano una nuova firma luminosa ispirata al linguaggio "Modern Solid", già visto su Epiq ed Elroq.

Anche il paraurti anteriore appare più scolpito, con prese d'aria ridisegnate e linee più tese. Al posteriore gli interventi dovrebbero essere più discreti.

Tecnologia aggiornata e interni più moderni

Se all'esterno le novità saranno mirate, nell'abitacolo gli aggiornamenti potrebbero essere ancora più significativi. Sebbene le foto spia non mostrino gli interni, è lecito attendersi una plancia rivista con materiali più sostenibili e finiture migliorate.

Skoda Octavia, gli interni della versione RS Foto di: Skoda

Uno degli interventi più attesi riguarda il sistema d'infotainment. La Octavia dovrebbe adottare una nuova piattaforma software più veloce e intuitiva, con connettività evoluta, aggiornamenti over-the-air e una maggiore integrazione con i servizi digitali.

Torna la plug-in hybrid?

Il secondo restyling servirà soprattutto ad adeguare l'intera gamma alle normative Euro 7, consentendo alla Octavia con motori termici di restare sul mercato ancora diversi anni.

La famiglia di propulsori dovrebbe quindi confermare le unità benzina TSI e diesel TDI già conosciute, affiancate dalle varianti mild hybrid e all'introduzione di una nuova unità full hybrid. Nella gamma di motorizzazioni potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di una plug-in hybrid. Appare plausibile, infatti, l'adozione di un powertrain ricaricabile, capace di percorrere almeno 100-120 km in elettrico, come visto sui modelli più recenti del Gruppo.

Il debutto ufficiale del secondo restyling della Skoda Octavia è previsto nei primi mesi del 2027.

Fotogallery: Skoda Octavia restyling (2027), il render di Motor1.com