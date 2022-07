Toyota aveva le idee molto chiare quando nel 1999 ha lanciato la rivoluzionaria Yaris e conquistato la clientela di tutto il mondo iniziando da quella europea: poiché per gestire al meglio la presenza su una piazza come quella del Vecchio Continente con un modello di grandi volumi non bastava importarlo dal Giappone, ma era indispensabile avere uno stabilimento in loco.

Dunque nello stesso anno ha fondato la società Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) e avviato la costruzione di una fabbrica tutta nuova vicino a Valenciennes, nella regione del Nord-Passo di Calais, la più settentrionale di Francia oggi nota come "Alta Francia", dove appena 2 anni dopo ha avviato la produzione del "piccolo genio" per l'Europa.

Quattro più una

La fabbrica, che occupa una superficie di 233 ettari nel comprensorio del piccolo comune di Onnaig e impiega oltre 3.700 addetti, ha iniziato con una capacità produttiva di circa 100.000 unità l'anno, tutte dedicate alla Yaris e alla sua derivata MPV Yaris Verso, scomparsa nel 2005 con il passaggio alla seconda generazione quando la capacità passata a oltre 180.000 unità l'anno su 3 turni.

L'inizio della produzione di Yaris a Valenciennes nel 2001

Nel frattempo, nel 2002, sull'onda dell'affermazione dei motori a gasolio, a Valenciennes è iniziata la produzione di turbodiesel common rail D-4D e successivamente della loro evoluzione ad alta potenza ed efficienza D-CAT. Nel luglio 2004, la fabbrica ha festeggiato mezzo milione di Yaris e aumentato ancora la sua produttività fino a 270.000 vetture. Appena 2 anni dopo era arrivata a totalizzarne 1 milione.

La Yaris di seconda generazione con cui nel 2006 la fabbrica ha festeggiato 1.000.000 di auto prodotte

Da quel momento, tutte le successive generazioni di Yaris, inclusa la variante ibrida introdotta con la terza, sono uscite da questo complesso, che dal 2012 si occupa anche della produzione di quelle destinate al mercato nordamericano, spostata qui dal Giappone. Con l'attuale Yaris XP210, Valenciennes ha festeggiato nel 2020 i 4 milioni di vetture prodotte prima di accogliere sulle proprie linee anche la sua derivata Yaris Cross.

L'inizio della produzione della 4a generazione di Yaris La linea di produzione odierna La Yaris numero 4.000.000 prodotta nel 2020

Il "SolarWall" e i programmi green

La sua costruzione relativamente recente fa dello stabilimento TMMF uno dei complessi più all'avanguardia in fatto di tecnologie per il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni. Nel 2008 è stato dotato del primo impianto fotovoltaico, mentre nel 2011 è stato uno dei primi 5 impianti Toyota al mondo, e il primo edificio industriale in Francia, a ricevere il SolarWall.

La facciata dell'edificio principale

Si tratta di un sistema di pannelli largo complessivamente 33 metri e alto 12 installato sulla parete sud dell'edificio che ospita il reparto presse. Con una superficie di 400 metri quadri, è in grado di assorbire e convogliare il calore del sole all'interno riscaldando l'aria nello stabile fino a 9° nella stagione fredda, con un risparmiando energetico di circa il 25% e circa 20 tonnellate di CO2 in meno prodotta ogni anno.

Le linee di produzione Il reparto lastroferratura

Oltre a questo, a Onnaig-Valencienne sono stati avviati programmi per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue e iniziative per favorire lo sviluppo della biodiversità nelle aree verdi del complesso.

La scheda di Valenciennes

Inaugurazione 2001 Proprietà Toyota Motor Company Collocazione Onnaig, Valenciennes, Alta Francia, Francia Superficie complessiva 2.330.000 metri quadri Dipendenti impiegati oltre 3.700 Capacità produttiva 270.000 veicoli l'anno Altre attività Centro di formazione Modelli attualmente prodotti Yaris, Yaris Cross, Mazda2 Hybrid Modelli storici più importanti prodotti Yaris (tutte le generazioni), Yaris Verso Modelli di prossima produzione -