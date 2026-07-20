Toyota Yaris Cross vs Jeep Avenger, duello tra SUV urbani (anche 4x4)

Toyota Yaris Cross e Jeep Avenger rappresentano due delle proposte più interessanti nel segmento dei SUV compatti, recentemente aggiornate per restare competitive in un mercato sempre più affollato.

La giapponese punta su efficienza, tecnologia ibrida e praticità urbana, mentre la francese propone un design più caratterizzato, una gamma motori più ampia e una forte identità da piccola Jeep. Analizziamole nel dettaglio.

Esterni

Dal punto di vista estetico, Yaris Cross e Avenger interpretano il concetto di crossover urbano in modo diverso. La Yaris Cross, dopo il recente aggiornamento, mantiene dimensioni compatte e proporzioni pensate soprattutto per la città. Con una lunghezza di 418 cm, una larghezza di 177 cm e un’altezza di circa 160 cm, rimane facile da gestire negli spazi stretti, senza rinunciare alla posizione di guida rialzata tipica dei SUV.

Toyota Yaris Cross Foto di: Toyota Jeep Avenger (2026) Foto di: Jeep

Il restyling ha introdotto un frontale completamente rivisto, caratterizzato da una nuova griglia sdoppiata e fari LED aggiornati con luci diurne integrate. Il design conserva un aspetto robusto grazie alle protezioni in plastica sui passaruota e sui paraurti, mentre i cerchi possono arrivare fino a 18". La versione GR Sport aggiunge dettagli più dinamici, con elementi estetici dedicati che enfatizzano il carattere sportivo.

La Jeep, invece, punta su uno stile più deciso, anch'esso aggiornato soprattutto nella parte relativa alla mascherina e ai fari. Con i suoi 408 cm di lunghezza circa, è leggermente più corta della Toyota, ma propone un design molto vicino alla tradizione Jeep. Il frontale con la classica calandra a sette feritoie reinterpretata in chiave moderna, i paraurti protetti e le forme muscolose contribuiscono a darle un’immagine da piccolo fuoristrada.

La carrozzeria compatta è abbinata a una buona altezza da terra e a soluzioni pensate per l’utilizzo quotidiano. La gamma offre diverse personalizzazioni estetiche, con allestimenti più eleganti o orientati all’avventura.

Modello Lunghezza Larghezza Altezza Passo Toyota Yaris Cross 4,18 m 1,77 m 1,60 m 2,56 m Jeep Avenger 4,08 m 1,78 m 1,53 m 2,56 m

Interni

All’interno, la Toyota segue una filosofia più tradizionale ma curata. La plancia è ordinata, con una disposizione dei comandi pensata per essere intuitiva. Il quadro strumenti digitale supera i 12 pollici, mentre il sistema multimediale centrale arriva oltre i 10". Una scelta apprezzabile riguarda il mantenimento dei comandi fisici per la climatizzazione, soluzione che facilita l’utilizzo durante la guida.

Toyota Yaris Cross, gli interni Foto di: Toyota Nuova Jeep Avenger (2026), gli interni Foto di: Jeep

Il recente aggiornamento ha migliorato la qualità percepita grazie anche al Sakura Touch, un materiale composto da elementi riciclati e vegetali che migliora sia la sostenibilità sia la sensazione al tatto. L’abitacolo sfrutta bene le dimensioni esterne, anche se lo spazio posteriore non è ai vertici del segmento. Il bagagliaio varia tra 320 e 397 litri a seconda della versione, mentre il divano posteriore non è scorrevole.

Toyota Yaris Cross, il bagagliaio Foto di: Toyota Jeep Avenger, il bagagliaio Foto di: Jeep

La Jeep propone invece un ambiente più caratterizzato dal punto di vista stilistico. La plancia è moderna e dominata dalla tecnologia digitale, con uno schermo centrale dedicato all’infotainment da 10,25" e una strumentazione digitale da 10" davanti al guidatore. L’organizzazione degli elementi è semplice, con comandi rapidi e soluzioni pratiche.

Il bagagliaio ha una capacità di circa 380 litri nel caso delle versioni a benzina e mild hybrid a trazione anteriore, mentre scende un po' nella 4xe e nell'elettrica.

Modello Quadro strumenti Infotainment Bagagliaio Toyota Yaris Cross 12,3" 10,1" 397/1.097 litri

(320/1.097 litri la AWD-i) Jeep Avenger 10" 10,25" 380/1.277 litri (benzina e mild hybrid 2WD) 355/1.250 litri (elettrica) 310/1.218 litri (4xe)

Motori

La differenza più importante tra Yaris Cross e Avenger riguarda la gamma motori. La Toyota è disponibile esclusivamente con tecnologia full hybrid a benzina. Il sistema abbina un motore 1.5 tre cilindri a un’unità elettrica alimentata da una piccola batteria, per una potenza complessiva che arriva a a 131 CV.

La gestione è completamente automatica e il sistema può utilizzare il motore elettrico, quello termico o entrambi in base alle condizioni di guida. La trasmissione è un cambio automatico a variazione continua eCVT. Inoltre, la Yaris Cross può essere scelta con trazione integrale AWD-i, ottenuta grazie a un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, una soluzione unica nel segmento.

Toyota Yaris Cross GR Sport Foto di: Toyota Jeep Avenger (2026) Foto di: Jeep

La Jeep Avenger offre invece una gamma più ampia. È disponibile con motore 1.2 turbo benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, con tecnologia mild hybrid eHybrid (anche 4xe con trazione integrale) abbinata al cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti e anche in versione completamente elettrica. La variante elettrica utilizza un motore da 156 CV abbinato a una batteria che consente un’autonomia di circa 400 km.

Modello Benzina Mild hybrid benzina Full hybrid benzina Elettrica Toyota Yaris Cross n.d. n.d. 1.5 131 CV n.d. Jeep Avenger 1.2 100 CV 1.2 110 CV 1.2 145 CV n.d. 156 CV

Prezzi

Il listino della Yaris Cross parte da 29.600 euro per la versione a trazione anteriore e da 35.000 euro per l'integrale AWD-i. Nel caso dell'Avenger, il prezzo base è di 25.700 euro per la variante a benzina con cambio manuale. La mild hybrid parte da 27.700 euro (32.700 euro la Hybrid 4xe), mentre per l'elettrica sono necessari almeno 39.400 euro.