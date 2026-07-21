Stellantis cambia i vertici: nuovi CEO per Ram e Jeep

Stellantis rafforza il management dei suoi marchi nordamericani con la nomina di due dirigenti di lunga esperienza nel settore automotive. A guidare Ram sarà Matt VanDyke, mentre Branden Coté assumerà la responsabilità del marchio Jeep. Le nomine rientrano nella strategia del CEO Antonio Filosa che punta a costruire un team di leadership in grado di sostenere la crescita del Gruppo.

Entrambi i manager risponderanno direttamente a Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, del marketing e della strategia retail di Stellantis North America.

Matt VanDyke è il nuovo CEO di Ram

Con effetto dal 20 luglio 2026, Matt VanDyke assume la guida del marchio Ram, raccogliendo il testimone proprio da Tim Kuniskis che aveva mantenuto l'incarico ad interim dopo la sua nomina, avvenuta nel luglio 2025, a responsabile dei marchi americani e della strategia commerciale di Stellantis North America.

Matt Van Dyke nuovo CEO di Ram Foto di: Stellantis

VanDyke porta in dote una lunga esperienza nel settore automobilistico. Prima dell'ingresso in Stellantis è stato presidente di Shift Digital, società specializzata nel marketing digitale per l'industria automotive. In precedenza ha ricoperto il ruolo di CEO di FordDirect e ha svolto numerosi incarichi in Ford Motor Company, tra cui Head of US Marketing, vicepresidente Marketing per Ford Europa e responsabile globale Marketing, Sales & Service del marchio Lincoln.

Branden Coté guiderà il marchio Jeep

Dal 3 agosto 2026, Branden Coté diventera CEO di Jeep, subentrando a Bob Broderdorf, che lascerà temporaneamente l'incarico per un congedo per malattia. Al suo rientro in azienda assumerà un nuovo ruolo manageriale.

Branden Coté nuovo CEO di Jeep, Foto di: Stellantis

Coté arriva in Stellantis dopo oltre vent'anni di esperienza nella gestione delle attività commerciali e della rete di concessionari. Più recentemente ha ricoperto il ruolo di Brand President in AutoNation, supervisionando diversi marchi premium. Nel suo percorso professionale figurano inoltre incarichi di responsabilità presso Aston Martin Lagonda, Canoo e Mercedes-AMG/Mercedes-Benz USA.

Una strategia per rafforzare i marchi americani

Le due nomine rappresentano uno dei primi interventi organizzativi voluti da Antonio Filosa per sostenere il piano di crescita di Stellantis. L'obiettivo è affidare i marchi strategici del Gruppo a manager con una solida esperienza nelle vendite, nel marketing e nella gestione delle reti commerciali.

Commentando le nomine, Tim Kuniskis ha sottolineato come VanDyke e Coté abbiano le competenze necessarie per accompagnare Ram e Jeep nella prossima fase di sviluppo, mantenendo il focus sui clienti e sul rafforzamento dei due storici marchi americani. Ha inoltre ringraziato Bob Broderdorf per il lavoro svolto alla guida di Jeep, confermando che continuerà a ricoprire un ruolo di leadership all'interno dell'azienda una volta concluso il periodo di assenza.