La nuova Hyundai Tucson è davvero squadrata

La nuova Hyundai Tucson sta arrivando ed è pronta a evolversi in maniera radicale. Dopo mesi di foto e video spia, la Casa coreana mostra per la prima volta le forme della nuova generazione, attesa sul mercato coreano entro fine 2026 e nel resto del mondo (Europa inclusa) nel corso del 2027.

Cresciuta nelle dimensioni, ha un design molto "boxy" e interni rivoluzionati. Ecco le prime informazioni, nell'attesa che Hyundai sveli tutti i dettagli tecnici nei prossimi mesi.

Robusta e solida

La prima impressione è quella di una vettura decisamente più robusta. Il nuovo linguaggio stilistico Hyundai, denominato “Art of Steel”, abbandona buona parte delle forme morbide del modello attuale per privilegiare superfici tese, spigoli e proporzioni più verticali.

Nuova Hyundai Tucson, il posteriore Foto di: Hyundai

Particolarmente caratteristica è la nuova firma luminosa, con un motivo a H illuminato che compare sia davanti che dietro. Ma la novità non è soltanto estetica. La Tucson cresce sensibilmente in tutte le dimensioni.

La lunghezza aumenta di 60 mm, arrivando a 4,70 metri, mentre il passo cresce di 30 mm fino a 2.785 mm. La larghezza passa invece a 1.905 mm, con un incremento di 40 mm. Anche l'altezza aumenta di 20 mm, raggiungendo 1.685 mm.

Un dettaglio interessante riguarda le porte posteriori: il loro angolo di apertura cresce di 10 gradi, arrivando a 83 gradi, facilitando l'accesso ai sedili posteriori.

L'abitacolo diventa digitale

Il salto generazionale è ancora più evidente entrando nell'abitacolo. Hyundai ha completamente ridisegnato la plancia, introducendo una nuova architettura pensata per accogliere il sistema d'infotainment basato su Pleos.

Nuova Hyundai Tucson, le prime foto degli interni Foto di: Hyundai

Al centro della plancia trova posto un grande schermo touch, anche se Hyundai non ha ancora comunicato le dimensioni definitive del display. La disposizione ricorda quella già adottata da altri modelli recenti della Casa, con un'impostazione fortemente digitale ma senza eliminare completamente i comandi tradizionali.

Anche davanti al conducente è presente un quadro strumenti digitale sottile, posizionato direttamente nel campo visivo e integrato nella parte superiore della plancia.

Materiali e atmosfera sembrano puntare maggiormente sul comfort, con le prime immagini che mostrano rivestimenti traforati, inserti effetto legno e illuminazione ambientale.

La crescita delle dimensioni dovrebbe inoltre tradursi in maggiore abitabilità. Hyundai dichiara 29 mm in più di spazio per la testa dei passeggeri posteriori, mentre l'incremento del passo contribuisce a migliorare lo spazio disponibile per chi viaggia dietro.

Cosa sappiamo dei motori

Per ora è proprio questo il capitolo sul quale Hyundai mantiene il massimo riserbo. È ragionevole aspettarsi che la gamma venga articolata in funzione dei diversi mercati, ma per conoscere le caratteristiche delle singole motorizzazioni sarà necessario attendere la presentazione completa.

Nuova Hyundai Tucson, le prime foto Foto di: Hyundai

In ogni caso, la Tucson dovrebbe confermare le principali motorizzazioni elettrificate, come la full hybrid e l'ibrida plug-in, probabilmente migliorate ulteriormente in termini di efficienza e - nel caso dell'ibrida "alla spinta" - autonomia in elettrico. Possibile anche una conferma della varianti mild hybrid a benzina, mentre appare difficile il ritorno della mild hybrid diesel.

Anche la gamma degli allestimenti dovrebbe essere ampliata progressivamente. È già prevista una variante XRT, destinata a sottolineare ulteriormente l'immagine fuoristradistica del SUV, mentre non è escluso il ritorno della più sportiva N Line.

Fotogallery: Nuova Hyundai Tucson, le prime foto

Fonte: Hyundai