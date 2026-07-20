Hyundai aggiorna la Ioniq 5 col Model Year 2027, introducendo una gamma riorganizzata ma senza rivoluzionare la tecnica del suo crossover elettrico. Le principali novità riguardano infatti gli allestimenti, ora allineati al resto della gamma del marchio, e l'aggiunta di nuovi sistemi dedicati alla sicurezza e all'assistenza alla guida.

Già ordinabile, l'elettrica rinnovata ha prezzi che partono da 42.800 euro.

Una gamma più semplice e razionale

L'aggiornamento della Ioniq 5 punta soprattutto a rendere più chiara l'offerta commerciale. Hyundai ha infatti eliminato la precedente articolazione degli allestimenti, sostituendola con tre versioni: XTech, Business e XClass.

Hyundai Ioniq 5 Model Year 2027, gli interni Foto di: Hyundai

Accanto alla nuova organizzazione del listino debutta anche qualche novità tecnologica. La più importante è rappresentata dal sistema In Cabin Camera, una telecamera installata nell'abitacolo che monitora costantemente il livello di attenzione del conducente e lavora in sinergia con il pacchetto Hyundai SmartSense, aumentando ulteriormente il livello di sicurezza attiva.

Si aggiorna inoltre il sistema di chiamata automatica d'emergenza eCall, che ora sfrutta la connettività 5G per garantire comunicazioni più rapide e affidabili in caso di incidente.

Tre allestimenti ricchi di tecnologia

La versione d'ingresso XTech ha già una dotazione molto completa. Di serie sulla Hyundai sono presenti i cerchi in lega da 19", i fari Full LED, il climatizzatore automatico bizona, il volante e i sedili anteriori riscaldabili, oltre ai due display da 12,3" dedicati rispettivamente alla strumentazione digitale e all'infotainment.

Non manca la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, mentre tutta la gamma beneficia della guida assistita di Livello 2.

Hyundai Ioniq 5 Model Year 2027 Foto di: Hyundai

Salendo alla versione Business troviamo il monitoraggio dell'angolo cieco, gli assistenti evoluti per la guida autostradale, la pompa di calore, il portellone elettrico, i sedili anteriori regolabili elettricamente, i vetri posteriori oscurati e la ricarica wireless per smartphone.

Al vertice dell'offerta si colloca la XClass, che aggiunge cerchi da 20", maniglie a scomparsa, interni in pelle con sedili anteriori dotati di memoria e funzione massaggio, console centrale scorrevole, chiave digitale, impianto audio Bose e head-up display.

Motori confermati fino a 325 CV

Sotto la carrozzeria non cambiano né la piattaforma né la meccanica. Hyundai continua infatti a proporre la collaudata architettura elettrica con batterie da 63 e 84 kWh.

La versione d'accesso della Ioniq 5 utilizza un motore posteriore da 170 CV, mentre il gradino successivo porta in dote 228 CV, sempre con trazione posteriore.

Al vertice della gamma rimane la variante a trazione integrale da 325 CV, capace di offrire prestazioni decisamente brillanti senza compromettere l'efficienza. L'autonomia massima raggiunge 570 km nel ciclo WLTP.

I prezzi

Modello Prezzo XTech RWD 170 CV 63 kWh 42.800 euro XTech RWD 228 CV 84 kWh 46.900 euro Business RWD 228 CV 84 kWh 50.200 euro Business AWD 325 CV 84 kWh 54.300 euro XClass AWD 325 CV 84 kWh 58.900 euro

Fotogallery: Hyundai Ioniq 5 Model Year 2027